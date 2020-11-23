Спроба Трампа дискредитувати вибори у США нагадує пропагандистську компанію Росії на Донбасі

Тут російським духом пахне?

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В свое время я много лет работал в России в сфере политических технологий, а в последние годы изучаю кремлевскую дезинформацию в разных странах. Перелопатил множество агитационной и «компроматной» продукции. Когда читаю новости из США, носом чую знакомый запах российского PR-дерьма.

Попытка команды Трампа дискредитировать результаты выборов в США напоминает кремлевскую пропагандистскую компанию на востоке Украины и другие подобные акции. Все они строятся по одному принципу: определяется целевая группа для дезинформационного воздействия, у нее формируются образы врага, его заговора «против нас» и угрозы от него исходящей. В результате, под воздействием страха и гнева, вызванных этой дезинформацией, представители целевой группы входят в публичный, часто насильственный конфликт с теми, кто обозначен в качестве врага.

Цель таких кампаний - раскол и дестабилизация общества. Методы – распространение панических слухов, создание деморализующей информационной какофонии, черный PR против «врагов», натравливание на них целевой аудитории. Кремль вел информационную кампанию, направленную на эти цели на востоке Украины, и теперь, по всей видимости, проводит ее в США.

В Украине целевой группой для кремлевской дезинформационной кампании были русскоязычные, преимущественно жители юго-восточных регионов. Врагом для них, пугающий образ которого создавали дезинформаторы, были назначены украинские националисты, бандеровцы из Западной Украины. В США целевая группа для дезинформации – белая консервативная малообразованная часть населения преимущественно из американской глубинки. Образ врага, создаваемый в их сознании, – демократы-леваки, цветные активисты, эмигранты, BLM, космополитическая финансовая олигархия мегаполисов, типа Сороса и Гейтса. И в первом, и во втором случае в целевой аудитории распространяется образ заговора и угрозы: «враги хотят отнять у нас собственность и права, унизить, расправиться, превратить в своих рабов». Множество сообщений об угрозе белым американцам со стороны левых или цветных радикалов в случае победы Байдена практически текстуально воспроизводят те, которые транслировались русскоязычным в Украине (только там угроза по кремлевской легенде исходила от «западенцев-бандеровцев»). В некоторых областях восточной Украины такая пропаганда довела людей до паники и истерики, а потом спровоцировала насильственные столкновения. По замыслу дезинформаторов нечто похожее должно произойти и в США.

Аналогичные кампании Кремль ведет по всему миру, в том числе и в Германии, где она связана с пандемией короновируса. Целевые аудитории: конспирологи, коронодиссиденты, ультраправые, ультралевые и русскоязычные. Образ врага – федеральное правительство и лично Меркель, «находящиеся по контролем США и международной олигархии», угроза - превращение граждан в рабов олигархии с помощью карантинных мер и прививок. Как видим один и тот же почерк и в Украине, и в США, и в Германии.

Вряд ли совпадение технологий, которые используют кремлевские и трамповские пиарщики, случайно. Некоторые месседжи компании против Байдена явно не соответствуют нормам американской политической культуры, но абсолютно органичны для российской предвыборной борьбы. Спекуляции по поводу физического состояния, возраста и здоровья политика, обидные ярлыки и просто обзывалки по этому поводу – типичны для российского черного пиара. Вспомните, как телекиллер Доренко демонстрировал рентгеновские снимки больного тазобедренного сустава Примакова и только не ковырял в них пальцем. Для США, где одним из самых уважаемых президентов был инвалид Франклин Рузвельт, – это нехарактерно.

После выборов началась новая информационная кампания, направленная на дальнейший раскол и дестабилизацию американского общества. Адвокаты Трампа озвучили фантастическую историю о заговоре против своего клиента, среди участников которого якобы были абсолютно не связанные друг с другом люди от покойного Уго Чавеса до Сороса, от Мадуро до Клинтонов, владельцы каких-то мифических серверов в Германии и Испании, китайские и кубинские коммунисты, вредительские канадские кампании, мошеннические компьютерные программы и т.д. Весь это маниакальный бред очень напоминает почерк российских мастеров черного PR. Вспомните их фантастические рассказы о ситуации в Украине, где в результате американского заговора к власти пришли фашисты, готовящие резню в Крыму и Донбассе, или об агенте ЦРУ Навальном, которого отравили то ли англичане, то ли немцы, то ли сибиряки – самогоном; вспомните тв-бредни о мировом заговоре против Путина и России. Такие вбросы рассчитаны даже не на доверие к явно завиральной дезинформации, а на создание негативного информационного фона, ощущения у аудитории, что «что-то там нечисто», «дыма без огня не бывает». В общем, не верится, что у Джулиани и других трамповских пиарщиков хватило бы безумия придумать такую развесистую, по-российски масштабную беспредельно наглую клюкву. Похоже, российские друзья креатив подкинули.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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