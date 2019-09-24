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    Трамп заявив, що оприлюднить стенограму розмови із Зеленським

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    Трамп пообіцяв оприлюднити стенограму розмови із Зеленським - Трамп заявив, що оприлюднить стенограму розмови із Зеленським
    Трамп пообіцяв оприлюднити стенограму розмови із Зеленським

    Трамп вкотре наголосив, що під час розмови не тиснув на Зеленського

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що 25 вересня оприлюднить стенограму розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    «Наразі я в Організації Об'єднаних Націй представляю нашу країну, але дозволив оприлюднити завтра повну, повністю розсекречену та нередаговану стенограму моєї телефонної розмови з президентом України Зеленським», — написав президент США.

    Він вкотре наголосив, що під час розмови не тиснув на Зеленського.

    «Ви побачите, що це був дуже доброзичливий і цілком відповідний дзвінок. Ніякого тиску, і, на відміну від Джо Байдена та його сина, жодних «кві про кво» (щось за щось). Це не що інше, як продовження найбільшого і найбільш руйнівного полювання на відьом усіх часів», - написав Трамп.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

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    США Дональд Трамп Володимир Зеленський Twitter президент
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