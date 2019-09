Трамп заявив, що оприлюднить стенограму розмови із Зеленським

Трамп вкотре наголосив, що під час розмови не тиснув на Зеленського

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що 25 вересня оприлюднить стенограму розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Наразі я в Організації Об'єднаних Націй представляю нашу країну, але дозволив оприлюднити завтра повну, повністю розсекречену та нередаговану стенограму моєї телефонної розмови з президентом України Зеленським», — написав президент США.

Він вкотре наголосив, що під час розмови не тиснув на Зеленського.

«Ви побачите, що це був дуже доброзичливий і цілком відповідний дзвінок. Ніякого тиску, і, на відміну від Джо Байдена та його сина, жодних «кві про кво» (щось за щось). Це не що інше, як продовження найбільшого і найбільш руйнівного полювання на відьом усіх часів», - написав Трамп.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....