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    Трамп заявив, що його ядерна кнопка більше, ніж у Кім Чен Ина

    Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що «ядерна кнопка» завжди у нього на столі
    Президент США Дональд Трамп 2 січня відповів на заяву лідера КНДР Кім Чен Ина про те, що «ядерна копка» у нього на столі, словами про те, що Штати мають кнопку, яка «більша і потужніша». «Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що «ядерна кнопка» завжди у нього на столі. Може, хтось із його виснаженого і
    • Сьогодні, 06:59
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що «ядерна кнопка» завжди у нього на столі

    Президент США Дональд Трамп 2 січня відповів на заяву лідера КНДР Кім Чен Ина про те, що «ядерна копка» у нього на столі, словами про те, що Штати мають кнопку, яка «більша і потужніша».

    «Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що «ядерна кнопка» завжди у нього на столі. Може, хтось із його виснаженого і голодуючого режиму пояснить йому, що у мене теж є ядерна кнопка, але вона значно більша, сильніша, ніж його, і моя кнопка працює», – написав Трамп у Twitter.

    У новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ин, що на його столі «завжди лежить ядерна кнопка», додавши, що це «реальність, а не погроза». Також Ин запросив Південну Корею відновити переговори на високому рівні, зокрема щодо участі КНДР в Олімпійських іграх в Пхйончхані.

    Трамп заявив, що він скептично ставиться до будь-якого відновлення переговорів між двома сторонами, але Південна Корея на таку пропозицію відреагувала позитивно, запропонувавши провести переговори на високому рівні з Пхеньяном 9 січня.

    До слова, влада Південної Кореї виявила імунітет до сибірки у чергового перебіжчика з КНДР.

    Нагадаємо, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.

    США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.

    США Дональд Трамп Північна Корея Twitter
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