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    Трамп збирає своїх прихильників на акцію протесту у Вашингтоні

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    Дональд Трамп кличе своїх прихильників на акцію протесту у Вашингтоні - Трамп збирає своїх прихильників на акцію протесту у Вашингтоні
    Дональд Трамп кличе своїх прихильників на акцію протесту у Вашингтоні

    6 січня Сенат і Палата представників Конгресу США мають офіційно затвердити підсумки президентських виборів

    Президент США Дональд Трамп заявив, що 6 січня у Вашингтоні збирає мітинг своїх прихильників.

    Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

    «Великий протестний мітинг відбудеться у Вашингтоні о 11:00 (18:00 за Києвом) 6 січня. Місце проведення буде оголошено пізніше», – йдеться у твіті.

    Нагадаємо, 6 січня Сенат і Палата представників Конгресу США мають офіційно затвердити підсумки президентських виборів.

    14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

    Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року. За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

    Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

    Дональд Трамп відмовився публічно визнавати перемогу суперника та заявив про фальсифікації. 

    Теги: США вибори Дональд Трамп президент інавгурація
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