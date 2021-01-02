Трамп збирає своїх прихильників на акцію протесту у Вашингтоні

Дональд Трамп кличе своїх прихильників на акцію протесту у Вашингтоні

6 січня Сенат і Палата представників Конгресу США мають офіційно затвердити підсумки президентських виборів

Президент США Дональд Трамп заявив, що 6 січня у Вашингтоні збирає мітинг своїх прихильників.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

«Великий протестний мітинг відбудеться у Вашингтоні о 11:00 (18:00 за Києвом) 6 січня. Місце проведення буде оголошено пізніше», – йдеться у твіті.

The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

Нагадаємо, 6 січня Сенат і Палата представників Конгресу США мають офіційно затвердити підсумки президентських виборів.

14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року. За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

Дональд Трамп відмовився публічно визнавати перемогу суперника та заявив про фальсифікації.