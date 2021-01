Трамп збирає своїх прихильників на акцію протесту у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп заявив, що 6 січня у Вашингтоні збирає мітинг своїх прихильників.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

«Великий протестний мітинг відбудеться у Вашингтоні о 11:00 (18:00 за Києвом) 6 січня. Місце проведення буде оголошено пізніше», – йдеться у твіті.

The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!