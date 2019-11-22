Трамп зробив дві помилки у прізвищі Зеленського: фотофакт



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Трамп вийшов до журналістів з аркушем, на якому були позначки

Президент США Дональд Трамп прокоментував свідчення посла при ЄС Гордона Сондленда, який підтвердив, що американська адміністрація вимагала від президента Володимира Зеленського «послугу за послугу».

Про це повідомляє ВВС.

Трамп вийшов до журналістів з аркушем, на якому були позначки. З нього Трамп зачитав свій коментар.

«Я нічого не хочу. Я нічого не хочу. Я не хочу ніякого quid pro quo. Скажіть Зеленському, щоб він вчинив правильно. Це останнє слово від президента США», — було написано на аркуші, який Трамп тримав у руці.

При цьому прізвище українського президента було написано з помилками — Зеллінський. Zellinsky замість Zelensky.

Водночас президент США також заявив, що насправді він не дуже добре знає Сондленда.

«Я не дуже добре його знаю. Хоча, схоже, він хороший хлопець», — додав Трамп.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.