Третина днів у червні будуть вихідними



Розсилка ВІДПРАВИТИ

7 червня святкується Трійця, а 28 - День Конституції, відповідно вихідними будуть понеділки 8 червня і 29 червня

Протягом місяця буде два періоди тривалих вихідних

У червні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. У червні святкуються Трійця та День Конституції.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, святковими днями є:

7 червня - Трійця (неділя), вихідним буде понеділок, 8 червня.

28 червня - День Конституції України (неділя), вихідним буде понеділок, 29 червня.

Таким чином, у червні буде два періоди тривалих вихідних за три дні.

Як свідчать дані опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік. Трійцю улюбленим святом вважають 31% респондентів. А День Конституції є найменш популярнішим святом серед опитаних (7%).

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів в 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).

До речі сьогодні, 1 червня відзначається День захисту дітей.

Читайте також: