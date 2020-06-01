Третина днів у червні будуть вихідними
Протягом місяця буде два періоди тривалих вихідних
У червні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. У червні святкуються Трійця та День Конституції.
Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.
Згідно з законом, святковими днями є:
- 7 червня - Трійця (неділя), вихідним буде понеділок, 8 червня.
- 28 червня - День Конституції України (неділя), вихідним буде понеділок, 29 червня.
Таким чином, у червні буде два періоди тривалих вихідних за три дні.
Як свідчать дані опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік. Трійцю улюбленим святом вважають 31% респондентів. А День Конституції є найменш популярнішим святом серед опитаних (7%).
Нагадаємо, у жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів в 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).
До речі сьогодні, 1 червня відзначається День захисту дітей.