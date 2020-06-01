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    Третина днів у червні будуть вихідними

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    <span>7 червня святкується Трійця, а 28 - День Конституції, відповідно вихідними будуть понеділки 8 червня і 29 червня</span> - Третина днів у червні будуть вихідними
    7 червня святкується Трійця, а 28 - День Конституції, відповідно вихідними будуть понеділки 8 червня і 29 червня

    Протягом місяця буде два періоди тривалих вихідних

    У червні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. У червні святкуються Трійця та День Конституції.

    Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

    Згідно з законом, святковими днями є:

    • 7 червня - Трійця (неділя), вихідним буде понеділок, 8 червня.
    • 28 червня - День Конституції України (неділя), вихідним буде понеділок, 29 червня.

    Таким чином, у червні буде два періоди тривалих вихідних за три дні.

    Як свідчать дані опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік. Трійцю улюбленим святом вважають 31% респондентів. А День Конституції є найменш популярнішим святом серед опитаних (7%).

    Нагадаємо, у жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів в 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).

    До речі сьогодні, 1 червня відзначається День захисту дітей.

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