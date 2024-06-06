Макрон підтвердив, що Україна може бити по РФ французькою зброєю

Макрон додав, що «межа встановлюється тим, що роблять росіяни»

Франція дозволяє Україні завдавати ударів по цілях, з яких були випущені ракети

Французька влада дала Україні дозвіл на удари по російських військових цілях переданою зброєю. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише Le Figaro.

На запитання про свої попередні коментарі щодо можливості того, що Україна може атакувати росіян на своїй території французькою зброєю, президент Франції відповів, що не йдеться про удари по цивільному населенню.

«Ми підтримуємо українців. Ми дозволяємо Україні завдавати ударів по цілях, з яких були випущені ракети. Ми забороняємо бити по цивільних нашою зброєю», – наголосив Макрон.

Макрон додав, що «межа встановлюється тим, що роблять росіяни». Водночас він запевнив, що Франція ніколи не хотіла й не хоче ескалації, але це «не вона напала на Україну».

«З першого дня росіяни погрожували нам. Головне, що ми не винні. Але ми налаштовані так, що можемо впоратися з будь-яким ризиком. Ми готові до цього», – сказав президент Франції.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що передача Україні далекобійної зброї, яка здатна вражати військові об'єкти на території РФ, не є ескалацією конфлікту. Про це пише RFI.

Така заява прозвучала на спільному брифінгу лідера Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Макрон також виступив на підтримку того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.

Як повідомлялося, Велика Британія та Франція, які постачають Україні крилаті ракети Storm Shadow (або як їх називають у Франції Scalp, – ред.) прямо не обмежили їх використання.

До слова, Франція передасть Україні бойові літаки Mirage 2000 в рамках військової допомоги. Також буде передбачена програма підготовки пілотів. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.