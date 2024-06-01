Зеленський заявив, що розуміє українців, які не хочуть воювати

Зеленський визнав, що теперішня ситуація в Україні відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення

Президент відзначив, що патріотизм українців нікуди не зник, і навів щодо цього переконливий аргумент

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності мобілізації, хоча він розуміє чоловіків, які не хочуть воювати.ьПро це український лідер говорив в інтерв’ю The Guardian, відповідаючи на питання, скільки ще Україна зможе воювати з армією, яка все частіше складається з мобілізованих, а не з добровольців.

Зеленський визнав, що теперішня ситуація в Україні відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення.

«Коли було окуповано (значну територію України), то всі вийшли на вулицю, всі це робили (мобілізувалися до армії). Через два з половиною роки війни це вже трошки інша енергія», – сказав президент.

Водночас він вважає, що немає підстав говорити, що українці масово не хочуть брати участі у війні та уникають мобілізації. Зеленський при цьому визнав, що розуміє тих українців, які не хочуть воювати.

«Хтось не хоче, хтось боїться. І я вважаю, що це люди, ми всі люди. Але не можна казати, що зараз тікають всі, а раніше – ні», – підкреслив президент.

Зеленський також відзначив, що патріотизм українців нікуди не зник, і навів переконливий аргумент.

«Ми не можемо сказати, що лише спочатку були патріоти. Бо якщо патріотів на передовій більше немає, то чому Путін нас досі не окупував остаточно?» – зауважив він.

Нагадаємо, військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн за неоновлення своїх даних протягом 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня. Про це повідомив начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков у інтерв'ю виданню Telegraf. Волков зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, відповідно до постанови Кабміну № 560.

Термін оновлення даних військовозобов’язаними можуть продовжити за умови, якщо зробити це у 60-денний термін завадять збої або форс-мажори. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

До слова, українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні особисто приїхати до України, аби стати на військовий облік. Дистанційно це зробити неможливо. Про це повідомила пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.Як зазначається, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК, якщо вони ще не стануть на військовий облік. При цьому повістки можуть отримати і ті юнаки, які виїхали за кордон, але не стали на облік. Опція оновлення через Резерв+ працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.