Білоруський опозиціонер Цепкало покинув Україну разом з родиною
Валерій Цепкало прибув до Варшави з Києва з дружиною і дітьми
Незареєстрований кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало разом з сім'єю вилетів з Києва до Польщі. У ніч на 19 серпня він прибув до Варшави.
Про це повідомляє «РИА Новости».
Відзначається, що Цепкало прибув до Варшави з Києва з дружиною і дітьми.
«Раніше він не виключив, що після Варшави попрямує до Вільнюса», – повідомляє видання.
Зазначимо, що минулого тижня росіяни пропустили в Україну сім’ю білоруського опозиціонера Цепкала.
Раніше опозиціонер повідомляв, що дружину і двох маленьких дітей кілька годин протримали на російському пункті пропуску Троєбортне.
У Білорусі проти Цепкала завели кримінальну справу, в Росії оголосили в розшук за статтею про одержання хабара. Цепкало втік з Білорусі, побоюючись арешту.
До слова, у вівторок ввечері в Мінську приземлився літак, яким ймовірно користується директор ФСБ Росії Олександр Бортніков.