Білоруський опозиціонер Цепкало покинув Україну разом з родиною



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Опозиціонер Цепкало далі може попрямувати до Вільнюса

Валерій Цепкало прибув до Варшави з Києва з дружиною і дітьми

Незареєстрований кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало разом з сім'єю вилетів з Києва до Польщі. У ніч на 19 серпня він прибув до Варшави.

Про це повідомляє «РИА Новости».

Відзначається, що Цепкало прибув до Варшави з Києва з дружиною і дітьми.

«Раніше він не виключив, що після Варшави попрямує до Вільнюса», – повідомляє видання.

Зазначимо, що минулого тижня росіяни пропустили в Україну сім’ю білоруського опозиціонера Цепкала.

Раніше опозиціонер повідомляв, що дружину і двох маленьких дітей кілька годин протримали на російському пункті пропуску Троєбортне.

У Білорусі проти Цепкала завели кримінальну справу, в Росії оголосили в розшук за статтею про одержання хабара. Цепкало втік з Білорусі, побоюючись арешту.

До слова, у вівторок ввечері в Мінську приземлився літак, яким ймовірно користується директор ФСБ Росії Олександр Бортніков.