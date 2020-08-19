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    У світі

    Білоруський опозиціонер Цепкало покинув Україну разом з родиною

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    Опозиціонер Цепкало далі може попрямувати до Вільнюса - Білоруський опозиціонер Цепкало покинув Україну разом з родиною
    Опозиціонер Цепкало далі може попрямувати до Вільнюса

    Валерій Цепкало прибув до Варшави з Києва з дружиною і дітьми

    Незареєстрований кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало разом з сім'єю вилетів з Києва до Польщі. У ніч на 19 серпня він прибув до Варшави.

    Про це повідомляє «РИА Новости».

    Відзначається, що Цепкало прибув до Варшави з Києва з дружиною і дітьми.

    «Раніше він не виключив, що після Варшави попрямує до Вільнюса», – повідомляє видання.

    Зазначимо, що минулого тижня росіяни пропустили в Україну сім’ю білоруського опозиціонера Цепкала.

    Раніше опозиціонер повідомляв, що дружину і двох маленьких дітей кілька годин протримали на російському пункті пропуску Троєбортне.

    У Білорусі проти Цепкала завели кримінальну справу, в Росії оголосили в розшук за статтею про одержання хабара. Цепкало втік з Білорусі, побоюючись арешту.

    До слова, у вівторок ввечері в Мінську приземлився літак, яким ймовірно користується директор ФСБ Росії Олександр Бортніков.

     Читайте також інтерв’ю «Главкома»:
    Білорусь Польща літак політика Україна опозиція розшук
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