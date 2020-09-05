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    У світі

    Тихановська обговорить ситуацію в Білорусі з прем'єром Польщі

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    <p>Прем&rsquo;єр Польщі хоче поговорити зі Світланою Тихановською про ситуацію в Білорусі</p> - Тихановська обговорить ситуацію в Білорусі з прем'єром Польщі

    Прем’єр Польщі хоче поговорити зі Світланою Тихановською про ситуацію в Білорусі

    У польському уряді підкреслюють, що зустріч Моравецького та Тихановської не буде втручанням у внутрішні справи Білорусі

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрінеться з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською і обговорить ситуацію в Білорусі.

    Про це повідомляє Rmf24.

    Моравецький хоче поговорити з Тихановською про ситуацію в Білорусі.

    Не виключено також, що в переговорах візьмуть участь і представники канцелярії президента Анджея Дуди.

    В уряді підкреслюють, що зустріч Моравецького з Тихановської не буде втручанням у внутрішні справи Білорусі.

    Нагадаємо, довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської і член президії координаційної ради Вольга Кавалькова залишила Білорусь та перебуває у Польщі.

    За словами опозицінерки, її видворили до Польщі силоміць.

    До слова, Тихановська просить ООН відправити в Білорусь моніторингову місію.

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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