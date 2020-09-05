Тихановська обговорить ситуацію в Білорусі з прем'єром Польщі



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Прем’єр Польщі хоче поговорити зі Світланою Тихановською про ситуацію в Білорусі

У польському уряді підкреслюють, що зустріч Моравецького та Тихановської не буде втручанням у внутрішні справи Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрінеться з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською і обговорить ситуацію в Білорусі.

Про це повідомляє Rmf24.

Моравецький хоче поговорити з Тихановською про ситуацію в Білорусі.

Не виключено також, що в переговорах візьмуть участь і представники канцелярії президента Анджея Дуди.

В уряді підкреслюють, що зустріч Моравецького з Тихановської не буде втручанням у внутрішні справи Білорусі.

Нагадаємо, довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської і член президії координаційної ради Вольга Кавалькова залишила Білорусь та перебуває у Польщі.

За словами опозицінерки, її видворили до Польщі силоміць.

До слова, Тихановська просить ООН відправити в Білорусь моніторингову місію.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.