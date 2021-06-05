Більше сотні палестинців постраждали в сутичках з ізраїльськими військовими

Сутички виникли, коли військові спробували розігнати мітинг проти розширення ізраїльських поселень у селищі Бейта

Ізраїльтяни застосували сльозогінний газ, гумові та бойові кулі для розгону протестувальників

Унаслідок сутичок між ізраїльськими військовими та палестинськими протестувальниками, постраждало 113 цивільних.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Зазначається, що сутички виникли, коли військові спробували розігнати мітинг проти розширення ізраїльських поселень у селищі Бейта на кордоні із Західним Берегом.

«За словами очевидців, ізраїльтяни застосували сльозогінний газ, гумові та бойові кулі для розгону протестувальників, які кидали у військових камінням», – йдеться у матеріалі.

Глава департаменту невідкладної допомоги палестинського Товариства Червоного Півмісяця Ахмед Джібріл розповів, що 16 поранених бойовими набоями палестинців були доправлені до лікарень. Він додав, що ще 20 людей отримали травми від гумових куль, чотирьох побили військові й 73 постраждали від сльозогінного газу.

«Одна особа отримала важку вогнепальну травму шиї», – зауважує Сіньхуа.

Нагадаємо, 10 травня, унаслідок кількаденних зіткнень з ізраїльськими силами безпеки на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали 305 палестинців.

Як повідомлялося, Рада з прав людини ООН, 19 травня проголосувала за організацію розслідування нещодавніх убивств під час протестів у Секторі Гази і звинуватила Ізраїль у надмірному застосуванні сили. Представники Ізраїлю обурені рішенням щодо розслідування ООН.