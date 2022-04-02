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    Три російські ракети влучили в Миргород

    Наслідки від ворожих ударів з&rsquo;ясовуються - Три російські ракети влучили в Миргород
    Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються
    Ілюстративне фото

    За попередніми даними постраждалих під час обстрілу немає

    Сьогодні, 2 квітня, збройні сили Росії завдали ракетного удару по місту Миргород. Як повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, у місто влучили три ракети.

    «Три «прильоти» по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає. Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І не ігноруємо повітряну тривогу», – написав Лунін у своєму Telegram-каналі.

    Поки що невідомо, звідки саме були випущені ці ракети.

    Перед цим у своєму інтерв’ю Дмитро Лунін повідомив, що під час останньої повітряної тривоги ЗСУ збили ворожі ракети в різних частинах Полтавщини. Також стало відомо, що піротехнічною групою в м. Миргород було виявлено та знищено два вибухонебезпечні предмети (некеровані реактивні снаряди). Місто було обстріляне ракетами ще в перший день війни, агресори цілилися в військову частину.

    Нагадаємо, у ніч на суботу, 2 квітня, ворожа армія завдала ракетні удари по об’єктах Полтави і Кременчука. Вдень у суботу держава-терорист випустила ракети по залізниці в Павлоградському районі Дніпропетровської області.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Полтавщина окупація #stoprussia
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    Три російські ракети влучили в Миргород