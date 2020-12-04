Три тижні, як три місяці. Віцепрем'єр Резніков одужав від Covid-19

З 9 листопада на самоізоляції-лікарняному. Всі стадії пройшов в домашньому режимі, - написав Олексій Резніков

Міністр розповів, що хвороба не дозволила йому реалізувати задумане на самоізоляції

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков одужав від коронавірусу. Про це Резніков написав на власній сторінці в Facebook.

«Що ж, три з половиною тижні наче три місяці, або як би сказали китайські мудреці: один день ─ три осені. З 9 листопада на самоізоляції-лікарняному. Всі стадії пройшов в домашньому режимі, без госпіталізації: і температуру, і пневмонію з двостороннім запаленням, і всі побічні симптоми», ─ повідомив Резніков.

Міністр розповів, що хвороба не дозволила йому реалізувати задумане на самоізоляції.

«Розуміючи неминучість лікарняного спланував 100500 книжок прочитати. А ніт. Мозок просто відмовився напружуватися і плани прочитати багато книг не реалізувалися», ─ зазначив віце-прем'єр.

Нагадаємо, 11 листопада віцепрем’єр-міністр і міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту.

До слова, кілька днів тому голова Верховної Ради Дмитро Разумков одужав від коронавірусу і вийшов на роботу.