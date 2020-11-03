Україна направила ноту до ОБСЄ через поранення військового на Донбасі

Поранення військового на Донбасі буде обговорено під час наступного засідання ТКГ

Через поранення окупантами українського військового на Донбасі Україна направила письмову ноту в ОБСЄ.

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.

Зазначається, що сьогодні, вдень окупанти, з автоматичного гранатомета, обстріляв позиції одного з українських з'єднань в районі Новолуганського, внаслідок чого один військовослужбовець ЗСУ отримав уламкові поранення.

«У зв'язку із порушенням противником режиму припинення вогню, українські представники в СЦКК, направили письмову ноту до СММ ОБСЄ, ця подія також буде обговорена під час наступного засідання ТКГ», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, минулої доби бойовики стріляли біля Шумів та Старогнатівки.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков просить більшої присутності спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.