Окупанти на Донбасі поранили українського захисника біля Новолуганського

Бойовики двічі обстріляли українські позиції

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 3 листопада, двічі обстріляли з гранатометів позиції українських захисників. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Новолуганське, противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета.

«На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості», –інформують у пресцентрі.

Також наголошується, що ворог відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Водяне.

У пресцентрі також повідомили, що на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад чотири гектари території та передано на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, минулої доби бойовики стріляли біля Шумів та Старогнатівки.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков просить більшої присутності спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.



