Довбик пройде нове обстеження і дізнається, чи зможе зіграти ще цього сезону

Артем Довбик може повернутися до тренувань в основній групі ще в цьому сезоні

Український нападник перебуває поза грою вже понад три місяці

Український форвард «Роми» Артем Довбик найближчими днями пройде нове обстеження, яке визначить термін його повернення до тренувань в основній групі команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Roma News.

Відновлення Довбика: що відомо

Артем Довбик був близьким до транфсеру з «Роми» ще в січні 2026 року, але отримана травма стегна залишила українця в клубі. Наразі він продовжує своє відновлення після операції. Раніше повідомлялося, що повернення форварда на поле орієнтовно може відбутися наприкінці квітня.

«Рома» після завершення нинішнього сезону планує попрощатися з сімома гравцями – до цього списку входить і Артем Довбик.

У нинішньому сезоні Довбик провів 17 матчів у всіх турнірах. До свого активу форвард записав три голи та дві результативні передачі. Влітку 2024-го «Рома» віддала за нього 30,5 млн євро та підписала контракт до 30 червня 2029 року.

Наразі «Рома» посідає 6-у позицію в Серії А і бореться за потрапляння до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше «Рома» вирішила викупити орендованого нападника Доніелла Малена. «Вовки» вирішили оформити повноцінний трансфер нідерландця з бірмінгемської «Астон Вілли». Опція викупу форварда – орієнтовно 25 млн євро.