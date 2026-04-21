Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Довбик пройде нове обстеження і дізнається, чи зможе зіграти ще цього сезону

glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Артем Довбик може повернутися до тренувань в основній групі ще в цьому сезоні
фото: AP

Український нападник перебуває поза грою вже понад три місяці

Український форвард «Роми» Артем Довбик найближчими днями пройде нове обстеження, яке визначить термін його повернення до тренувань в основній групі команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Roma News.

Відновлення Довбика: що відомо

Артем Довбик був близьким до транфсеру з «Роми» ще в січні 2026 року, але отримана травма стегна залишила українця в клубі. Наразі він продовжує своє відновлення після операції. Раніше повідомлялося, що повернення форварда на поле орієнтовно може відбутися наприкінці квітня.

«Рома» після завершення нинішнього сезону планує попрощатися з сімома гравцями – до цього списку входить і Артем Довбик.

У нинішньому сезоні Довбик провів 17 матчів у всіх турнірах. До свого активу форвард записав три голи та дві результативні передачі. Влітку 2024-го «Рома» віддала за нього 30,5 млн євро та підписала контракт до 30 червня 2029 року.

Наразі «Рома» посідає 6-у позицію в Серії А і бореться за потрапляння до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше «Рома» вирішила викупити орендованого нападника Доніелла Малена. «Вовки» вирішили оформити повноцінний трансфер нідерландця з бірмінгемської «Астон Вілли». Опція викупу форварда – орієнтовно 25 млн євро.

Теги: ФК Рома НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Довбик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua