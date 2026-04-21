Довбик пройде нове обстеження і дізнається, чи зможе зіграти ще цього сезону
Український нападник перебуває поза грою вже понад три місяці
Український форвард «Роми» Артем Довбик найближчими днями пройде нове обстеження, яке визначить термін його повернення до тренувань в основній групі команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Roma News.
Відновлення Довбика: що відомо
Артем Довбик був близьким до транфсеру з «Роми» ще в січні 2026 року, але отримана травма стегна залишила українця в клубі. Наразі він продовжує своє відновлення після операції. Раніше повідомлялося, що повернення форварда на поле орієнтовно може відбутися наприкінці квітня.
«Рома» після завершення нинішнього сезону планує попрощатися з сімома гравцями – до цього списку входить і Артем Довбик.
У нинішньому сезоні Довбик провів 17 матчів у всіх турнірах. До свого активу форвард записав три голи та дві результативні передачі. Влітку 2024-го «Рома» віддала за нього 30,5 млн євро та підписала контракт до 30 червня 2029 року.
Наразі «Рома» посідає 6-у позицію в Серії А і бореться за потрапляння до Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, раніше «Рома» вирішила викупити орендованого нападника Доніелла Малена. «Вовки» вирішили оформити повноцінний трансфер нідерландця з бірмінгемської «Астон Вілли». Опція викупу форварда – орієнтовно 25 млн євро.
Коментарі — 0