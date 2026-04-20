Українець Костишин став найкращим гравцем матчу в американській лізі

Український півзахисник Денис Костишин став головним героєм матчу 7-го туру USL League One, де його команда «Бойсе» 19 квітня 2026 року розгромила нью-йоркський «Вестчестер» із рахунком 4:0. Про це повідомляє «Главком».

Потужний поєдинок Костишина

Вихованець київського «Динамо» продемонстрував справжній майстер-клас, ставши ключовою фігурою матчу та взявши безпосередню участь одразу в трьох забитих м’ячах своєї команди. Уже з перших хвилин він активно включився в гру, постійно загострюючи ситуацію біля воріт суперника та створюючи небезпечні моменти. Наприклад, на 16-й хвилині Костишин відзначився гольовою передачею: отримавши м’яч у штрафному майданчику, він елегантно асистував п’ятою Тумі Мошобане, який холоднокровно відкрив рахунок у поєдинку. А вже за п’ять хвилин, на 21-й хвилині, українець сам виступив у ролі завершувача атаки. Опинившись під гострим кутом, він зумів точно пробити у дальній кут воріт, подвоївши перевагу своєї команди та продемонструвавши високий рівень індивідуальної майстерності й холоднокровності у вирішальний момент.

У другому таймі Костишин не зменшив оберти і продовжив домінувати на полі. На 54-й хвилині він оформив дубль, завдавши розкішного удару з лінії штрафного майданчика прямо у «дев’ятку». Через це за підсумками поєдинку його цілком заслужено визнали найкращим гравцем матчу як за версією клубу, так і за даними аналітичного порталу Sofascore. Статистика також підтверджує його вагомий внесок: Костишин чотири рази пробив по воротах суперника та віддав 28 передач із високою точністю 86%.

Турнірне становище команди

Ця перемога дозволила «Бойсе» набрати 8 очок і піднятися на п'яте місце в турнірній таблиці, маючи при цьому два матчі в запасі. Загалом у поточному сезоні на рахунку українця вже чотири голи та два асисти у п'яти поєдинках. Варто відзначити, що українець приєднався до команди в січні 2026 року на правах вільного агента з косовської «Дріти» і вже вписав своє ім’я в історію американського клубу, ставши автором його першого професійного гола.

