Трубін і Судаков доклались до унікального досягнення «Бенфіки» в сезоні 2025/26

Святослав Василик
Анатолій Трубін став героєм поєдинку проти «Спортінгу»
фото: REUTERS

«Бенфіка» українських футболістів Анатолія Трубіна та Георгія Судакова залишилася єдиним європейським клубом, який ще не зазнав поразки в сезоні 2025/26 в національному чемпіонаті. Про це повідомляє «Главком».

Досягнення «Бенфіки»: що відомо

В матчі 30-го туру чемпіонату Португалії «Бенфіка» здобула вольову перемогу над «Спортінгом» (2:1). Перемогу команді Трубіна і Судакова приніс гол в компенсований час. Також в першому таймі український голкіпер парирував пенальті.

Завдяки результату 30-го туру «орли» продовжили серію без поразок в національній першості до 30 матчів – 21 перемога і 9 нічиїх. Таким чином «Бенфіка» залишилася єдиним європейським клубом, який ще не зазнав поразки в сезоні 2025/26 в національному чемпіонаті.

Головним конкурентом «Бенфіки» в серії матчів без поразок серед європейстих ліг була чеська «Славія». Команда з Праги не програвала протягом 28 матчів у чемпіонаті Чехії. Однак у матчі 30-го туру «Славія» зазнала поразки від «Градец-Кралове» (1:2) та перервала свою безпрограшну серію матчів.

«Бенфіка» за чотири тури до завершення чемпіонату Португалії посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 72 очки. Відставання від лідера «Порту» складає 7 очок.

Нагадаємо, рукавиці голкіпера збірної України Анатолія Трубіна стали експонатом музею лісабонської «Бенфіки».

До колекції потрапили саме ті рукавиці, в яких воротар вийшов на матч Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала». Для виходу в плейоф турніру «Бенфіка» зобов'язана була перемагати з різницею на два м'ячі. На останній хвилині Трубін пішов на стандарт і головою оформив переможний гол «орлів».

Український кіпер став лише п'ятим воротарем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити гол. Утім, у 1/16 фіналу турніру «Бенфіка» вилетіла від того ж «Реала» (0:1, 1:2).

Українка Конотоп виборола три золоті медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики
«Мушу його застерегти». Насібов оцінив потенціал нової зірки збірної України
Збірна Румунії з футболу оголосила ім'я нового тренера після смерті Луческу
Трубін і Судаков доклались до унікального досягнення «Бенфіки» в сезоні 2025/26
Українець Костишин став найкращим гравцем матчу в американській лізі
Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»

