Маліновський близький до сенсаційного переходу в клуб українців – інсайдер

Хавбек отримав пропозицію від претендента на місце в Лізі чемпіонів

Турецький «Трабзонспор» прагне підписати півзахисника італійського «Дженоа» Руслана Маліновського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Чорноморські шторми» зацікавлені в переході українця вільним агентом. Досвідченому виконавцю запропонували контракт на три роки. Перемовини нібито перебувають на фінальній стадії.

Маліновський проводить третій сезон у складі «грифонів». Його контракт розрахований до кінця кампанії. Італійські медіа раніше пророкували продовження договору з «Дженоа».

У нинішньому сезоні Маліновський зіграв 30 поєдинків у Серії A. До свого активу він записав шість голів. Також українець віддав три результативні передачі.

Чим відомий Руслан Маліновський

Уродженець Житомира, за місцеве «Полісся» виступав на дитячо-юнацькому рівні. Далі перебував у структурі донецького «Шахтаря», але пробився лише в третю команду гірників.

У дорослий футбол потрапив у складі «Севастополя» у Першій лізі в кампанії 2012/13. Пізніше віддав 2,5 роки луганській «Зорі». Посеред сезону 2015/16 перебрався в бельгійський «Генк». Пізніше захищав кольори «Аталанти» з Бергамо та французького «Марселя». Став чемпіоном Бельгії та дійшов до фіналу Кубка Італії

У збірній України дебютував у 2015 році. З тих пір провів 70 поєдинків за «синьо-жовтих», у яких оформив 10 м'ячів. Узяв участь в двох чемпіонатах Європи.

Українці в «Трабзонспорі»

Наразі кольори команди захищають двоє українців – оборонець Арсеній Батагов і вінгер Олександр Зубков. Компанію їм донедавна складав форвард Данило Сікан, але взимку перейшов у бельгійський «Андерлехт».

Ще четверо українців виступали за «Трабзонспор» у 90-х. Піонерами стали голкіпер Віктор Гришко та півзахисник Юрій Шелепницький, які переїхали на інший берег з одеського «Чорноморця». Згодом до них приєднався нападник Сергій Гусєв. У сезоні 1998/99 там грав хавбек Юрій Калітвінцев.

До слова, голкіпер молодіжної збірної України Максим Воронов підписав новий контракт у Бразилії. Українець уклав контракт до кінця 2029 року з «Атлетіко Паранаенсе». Наразі 19-річний кіпер ще не дебютував у першій команді колективу з Курітіби.

Нагадаємо, нападник збірної України Ванат достроково завершив сезон. Форвард ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.