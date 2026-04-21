Маліновський близький до сенсаційного переходу в клуб українців – інсайдер

glavcom.ua
Руслан Маліновський у таборі збірної України
фото: УАФ

Хавбек отримав пропозицію від претендента на місце в Лізі чемпіонів

Турецький «Трабзонспор» прагне підписати півзахисника італійського «Дженоа» Руслана Маліновського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Чорноморські шторми» зацікавлені в переході українця вільним агентом. Досвідченому виконавцю запропонували контракт на три роки. Перемовини нібито перебувають на фінальній стадії.

Маліновський проводить третій сезон у складі «грифонів». Його контракт розрахований до кінця кампанії. Італійські медіа раніше пророкували продовження договору з «Дженоа».

У нинішньому сезоні Маліновський зіграв 30 поєдинків у Серії A. До свого активу він записав шість голів. Також українець віддав три результативні передачі.

Чим відомий Руслан Маліновський

Уродженець Житомира, за місцеве «Полісся» виступав на дитячо-юнацькому рівні. Далі перебував у структурі донецького «Шахтаря», але пробився лише в третю команду гірників.

У дорослий футбол потрапив у складі «Севастополя» у Першій лізі в кампанії 2012/13. Пізніше віддав 2,5 роки луганській «Зорі». Посеред сезону 2015/16 перебрався в бельгійський «Генк». Пізніше захищав кольори «Аталанти» з Бергамо та французького «Марселя». Став чемпіоном Бельгії та дійшов до фіналу Кубка Італії

У збірній України дебютував у 2015 році. З тих пір провів 70 поєдинків за «синьо-жовтих», у яких оформив 10 м'ячів. Узяв участь в двох чемпіонатах Європи.

Українці в «Трабзонспорі»

Наразі кольори команди захищають двоє українців – оборонець Арсеній Батагов і вінгер Олександр Зубков. Компанію їм донедавна складав форвард Данило Сікан, але взимку перейшов у бельгійський «Андерлехт».

Ще четверо українців виступали за «Трабзонспор» у 90-х. Піонерами стали голкіпер Віктор Гришко та півзахисник Юрій Шелепницький, які переїхали на інший берег з одеського «Чорноморця». Згодом до них приєднався нападник Сергій Гусєв. У сезоні 1998/99 там грав хавбек Юрій Калітвінцев.

До слова, голкіпер молодіжної збірної України Максим Воронов підписав новий контракт у Бразилії. Українець уклав контракт до кінця 2029 року з «Атлетіко Паранаенсе». Наразі 19-річний кіпер ще не дебютував у першій команді колективу з Курітіби.

Нагадаємо, нападник збірної України Ванат достроково завершив сезон. Форвард ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Маліновський Серія А

Читайте також

Максим Воронов залишиться в клубі на довгий час
Голкіпер молодіжної збірної України підписав новий контракт у Бразилії
16 квiтня, 17:59
Артем Рибак став переможцем юнацького клубного чемпіонату світу-2025
Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»
Вчора, 17:34
Анатолій Трубін став героєм поєдинку проти «Спортінгу»
Трубін і Судаков доклались до унікального досягнення «Бенфіки» в сезоні 2025/26
Вчора, 18:00
Назар Домчак може невдовзі переїхати у французький чемпіонат
Воротар «Карпат» Домчак потрапив у сферу інтересів титулованого французького клубу
Сьогодні, 13:05
Артем Довбик може повернутися до тренувань в основній групі ще в цьому сезоні
Довбик пройде нове обстеження і дізнається, чи зможе зіграти ще цього сезону
Сьогодні, 13:44
Віктор Циганков може стати центрфорвардом команди
Тренер «Жирони» розгляне нестандартну роль для Циганкова
Сьогодні, 14:29

Новини

Французький тінейджер після порятунку з пожежі в Швейцарії підписав контракт з клубом
Французький тінейджер після порятунку з пожежі в Швейцарії підписав контракт з клубом
Чемпіон Європи-2020 узгодив умови контракту з «Барселоною» – ЗМІ
Чемпіон Європи-2020 узгодив умови контракту з «Барселоною» – ЗМІ
Баскетболіст зі США опинився за ґратами та зіткнувся з серйозною хворобою
Баскетболіст зі США опинився за ґратами та зіткнувся з серйозною хворобою
Іменитий британський боксер Околі провалив допінг-тест перед боєм з японцем
Іменитий британський боксер Околі провалив допінг-тест перед боєм з японцем
Маліновський близький до сенсаційного переходу в клуб українців – інсайдер
Маліновський близький до сенсаційного переходу в клуб українців – інсайдер
Про українську фехтувальницю Харлан знімуть художній фільм
Про українську фехтувальницю Харлан знімуть художній фільм

Новини

Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Сьогодні, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
