Тренер «Жирони» розгляне нестандартну роль для Циганкова

Антон Федорців
Тренер «Жирони» розгляне нестандартну роль для Циганкова
Віктор Циганков може стати центрфорвардом команди
фото: ФК «Жирона»

Середняк Ла Ліги зіткнувся з кадровими проблемами в лінії атаки

Керманич іспанської «Жирони» Мічел поміркував про позицію центрфорварда на фоні епідемії травм у команді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

У розпорядженні тренерського штабу «червоно-білих» залишився один здоровий нападник – 39-річний Крістіан Стуані. Натомість українець Владислав Ванат та іспанський форвард Абель Руїс опинилися в лазареті. Як наслідок, Мічел готовий вдатися до експериментів.

«Ми маємо багато проблем на цій позиції, бо всі три гравці травмовані. У нас у розпорядженні лише Стуані, але правда в тому, що він лише віднедавна тренується з командою і потребує ігрового часу, щоб набрати оптимальну форму. Це непередбачувана проблема, але нам треба знайти рішення з використанням таких варіантів, як Ечеверрі, Рока та Циганков, які можуть зіграти на цій позиції», – заявив тренер.

Українець впродовж кар'єри встиг зіграти на різних позиціях. Утім, оптимальним амплуа Циганкова залишається роль правого вінгера. Також він грав правого та лівого півзахисників і лівого вінгера. Натомість на позиції атакувального хавбека він провів 14 матчів, а другим нападником – лише один.

До слова, голкіпер молодіжної збірної України Максим Воронов підписав новий контракт у Бразилії. Українець уклав контракт до кінця 2029 року з «Атлетіко Паранаенсе». Наразі 19-річний кіпер ще не дебютував у першій команді колективу з Курітіби.

Нагадаємо, нападник збірної України Ванат достроково завершив сезон. Форвард ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віктор Циганков ФК Жирона

