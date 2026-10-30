Автогаз за місяць подорожчав на понад 14 грн. Ціни на АЗС 30 жовтня 2026 року

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше подорожчав автогаз

Станом на 30 жовтня 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального – 104,98 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, п’ять мереж підвищили ціни на автогаз. Найбільше подорожчання зафіксовано на заправках UPG, де вартість пального зросла на 2 грн/л.

На АЗС Socar, WOG та KLO автогаз подорожчав на 1 грн/л. Таке саме підвищення цін зафіксовано в мережі «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне в Україні дані на 30 жовтня 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 89,90 92,90 102,90 104,90 100,90 - 56,90 ↑ 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 59,90 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 59,90 ↑ 95,90 98,90 108,00 111,00 105,00 59,50 ↑ 88,90 91,90 102,90 104,90 - 86,90 55,90 87,90 95,60 105,40 108,40 101,90 86,50 57,90 ↑ 87,99 - 101,90 - 53,99 ↑

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована у Socar – 108 грн/л, а преміального дизеля – 111 грн/л. Найдорожчий автогаз продають в Окко та WOG – 59,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 53,99 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше подорожчав автогаз: його вартість зросла на 11-14,40 грн/л. Найсуттєвіше підвищення зафіксовано в мережі Окко – з 45,50 до 59,90 грн/л, тобто на 14,40 грн/л. У WOG газ також подорожчав на 14,40 грн/л, у Socar – на 14 грн/л. На АЗС KLO, «Укрнафта» та UPG ціни зросли на 13 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 11,50 грн/л.

Дизельне пальне за місяць подорожчало на 4,91-9 грн/л. Найбільше зростання зафіксовано в мережах Окко та WOG – з 99,90 до 106,90 грн/л, тобто на 7 грн/л. У KLO дизель подорожчав на 6,60 грн/л. В UPG, «Укрнафті» і Socar ціни зросли на 5 грн/л. У «БРСМ-Нафті» дизель подорожчав на 4,91 грн/л.

Бензин А-95 за цей період подорожчав в KLO та «БРСМ-Нафті» – на 2 грн/л. В UPG ціна підвищилася на 1 грн/л. Водночас на АЗС Окко та WOG вартість А-95 залишилася незмінною – 92,90 грн/л. У Socar бензин подорожчав на 1 грн/л, а в «Укрнафті» ціна залишилася на рівні 88,90 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.