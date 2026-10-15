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Дизель та газ подорожчали. Ціни на АЗС 15 жовтня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дизель та газ подорожчали. Ціни на АЗС 15 жовтня 2026 року
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar

Станом на 15 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,34 грн за літр, дизельного пального – 99,86 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG газ подорожчав на 2 грн/л, а дизельне пальне та ДП+ – на 1 грн/л. Водночас в Oкко газ, дизельне пальне та ДП+ зросли в ціні на 1 грн/л. У мережі WOG автогаз подорожчав на 60 коп./л, а в Socar дизельне пальне та ДП+ – на 1 грн/л. У «БРСМ-Нафта» автогаз зріс у ціні на 70 коп./л, а в «Укрнафті» – на 1 грн/л.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на АЗС станом на 15 жовтня 2026 року (грн за літр)

Главком Пальне
Мережа
А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 88,90  91,90  98,90  100,90  99,90  - 48,90 
OKKO 92,90  95,90  100,90  103,90  102,90  - 49,90 
WOG 92,90  95,90  100,90  103,90  102,90  - 49,50
KLO 86,90  94,60  99,40  101,90  99,90  85,50  48,4 
SOCAR 94,90  97,90  104,00 105,00  104,00  - 48,90 
UKRNAFTA 88,90  91,90  97,90  99,90  - 86,90  46,90
БРСМ 86,99  - 96,99  - - - 45,49

Як змінювалися ціни на пальне

Після здешевлення на початку літа український ринок наприкінці липня зіткнувся з різким подорожчанням бензину та дизеля. У серпні зростання змінилося стабілізацією, а гуртові ціни на дизель почали знижуватися.

Експерти зазначають, що роздрібні ціни реагують на зміни гуртового ринку із запізненням. «Ціни підвищуються швидко, а пом'якшуються значно повільніше», – пояснював Михайло Гончар.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

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Теги: бензин ціни АЗС дизельне пальне пальне

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