Туман і мокрі дороги. Водіїв попередили про небезпеку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За прогнозами дощі слід очікувати сьогодні у Рівненській та Волинській областях

Автодороги державного значення на ранок понеділка, 16 грудня, по Україні мокрі, у деяких областях - туман. Проїзд забезпечено. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

«Станом на 6:00 16 грудня місцями дощі у Рівненській та Волинській областях, у Чернівецькій та Київській областях тумани; на решті територій без опадів. Покриття на автодорогах державного значення мокре. На перевальних ділянках доріг без опадів», - вказали дорожники.

На дорогах державного значення, як повідомляється, виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо.

«Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано», - додали в агентстві.

Як повідомлялося, в Україні у понеділок, 16 грудня, очікується тепла погода, температура становитиме від 5 до 13°з позначкою «плюс».

Раніше повідомлялося, що погода в Україні в середині грудня буде неймовірно теплою з мінімальною кількістю опадів у вигляді дощу.

До слова, напередодні через густий туман в Одесі скасували низку авіарейсів.