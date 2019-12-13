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    Новини

    На два тижні обмежено рух однією з центральних вулиць Києва

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    На два тижні обмежено рух однією з центральних вулиць Києва

    Рух вулицею Хмельницького обмежать на невеликій ділянці

    На вулиці Богдана Хмельницького у центрі Києва розпочато поточний ремонт покриття із бруківки. Дорожники Шевченківського району працюють у кварталі між вул. Пирогова і вул. Коцюбинського. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Під час ремонтних робіт рух транспорту частково обмежено до 27 грудня.

    Київавтодор перепрошує за незручності.

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    Як повідомлялося, на естакаді Південного мосту у Києві через ремонтні роботи буде обмежено рух транспорту. Дорожники проводитимуть ремонт деформаційних швів на естакаді мосту.

    Рух буде обмежено:

    • з 21:00 13 грудня до 20:00 15 грудня (у напрямку станції метро «Видубичі»)
    • з 21:00 14 грудня до 7:00 15 грудня (у напрямку просекту Бажана)

    Дорожники зазначили, що роботи проводитимуться у вихідні і більшу частину вночі, щоб менше впливати на трафік.

    Нагадаємо, Міжнародна ініціатива CoST позитивно оцінила якість відремонтованих київських доріг. 

    Київ дороги ремонт Київавтодор
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