На два тижні обмежено рух однією з центральних вулиць Києва



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Рух вулицею Хмельницького обмежать на невеликій ділянці

На вулиці Богдана Хмельницького у центрі Києва розпочато поточний ремонт покриття із бруківки. Дорожники Шевченківського району працюють у кварталі між вул. Пирогова і вул. Коцюбинського. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Під час ремонтних робіт рух транспорту частково обмежено до 27 грудня.

Київавтодор перепрошує за незручності.

Як повідомлялося, на естакаді Південного мосту у Києві через ремонтні роботи буде обмежено рух транспорту. Дорожники проводитимуть ремонт деформаційних швів на естакаді мосту.

Рух буде обмежено:

з 21:00 13 грудня до 20:00 15 грудня (у напрямку станції метро «Видубичі»)

з 21:00 14 грудня до 7:00 15 грудня (у напрямку просекту Бажана)

Дорожники зазначили, що роботи проводитимуться у вихідні і більшу частину вночі, щоб менше впливати на трафік.

Нагадаємо, Міжнародна ініціатива CoST позитивно оцінила якість відремонтованих київських доріг.