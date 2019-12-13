На два тижні обмежено рух однією з центральних вулиць Києва
Рух вулицею Хмельницького обмежать на невеликій ділянці
На вулиці Богдана Хмельницького у центрі Києва розпочато поточний ремонт покриття із бруківки. Дорожники Шевченківського району працюють у кварталі між вул. Пирогова і вул. Коцюбинського. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Під час ремонтних робіт рух транспорту частково обмежено до 27 грудня.
Київавтодор перепрошує за незручності.
Як повідомлялося, на естакаді Південного мосту у Києві через ремонтні роботи буде обмежено рух транспорту. Дорожники проводитимуть ремонт деформаційних швів на естакаді мосту.
Рух буде обмежено:
- з 21:00 13 грудня до 20:00 15 грудня (у напрямку станції метро «Видубичі»)
- з 21:00 14 грудня до 7:00 15 грудня (у напрямку просекту Бажана)
Дорожники зазначили, що роботи проводитимуться у вихідні і більшу частину вночі, щоб менше впливати на трафік.
Нагадаємо, Міжнародна ініціатива CoST позитивно оцінила якість відремонтованих київських доріг.