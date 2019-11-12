Туман та вітер: прогноз погоди в Україні на вівторок



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12 листопада вночі та вранці в більшості областей туман

У Києві сьогодні хмарно, але без опадів. Температура вдень близько 10° тепла

В Україні у вівторок, 12 листопада, синоптики прогнозують туман, денна температура становитиме від 8 до 13° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«12 листопада мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці в більшості областей туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в Карпатах 0-5° морозу, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 6-11°, вдень 13-18°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні хмарно, але без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько +10°.