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    Туман та вітер: прогноз погоди в Україні на вівторок

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    <p>12 листопада вночі та вранці в більшості областей туман</p> - Туман та вітер: прогноз погоди в Україні на вівторок

    12 листопада вночі та вранці в більшості областей туман

    У Києві сьогодні хмарно, але без опадів. Температура вдень близько 10° тепла

    В Україні у вівторок, 12 листопада, синоптики прогнозують туман, денна температура становитиме від 8 до 13° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «12 листопада мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці в більшості областей туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в Карпатах 0-5° морозу, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 6-11°, вдень 13-18°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні хмарно, але без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько +10°.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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