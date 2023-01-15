Україна розглядає можливу роль Туреччини як країни-покровительки

Через державу із таким статусом можна вирішувати різні питання російсько-української війни

Україна хоче надати Туреччині статус держави-покровительки у війні проти Росії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю «Укрінформу».

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«Ми також розглядаємо можливу роль Туреччини як країни-покровительки, що прописано у Женевських конвенціях. Фактично зараз, коли відбувається війна, не існує жодного майданчику, де можна було б вести будь-які перемовини, Туреччина його постійно пропонує. Через державу-покровительку можна вирішувати різні питання, й Туреччина може ефективно виконувати цю роль. Женевські конвенції дозволяють це робити й навіть мати не лише одну країну-покровительку, їх може бути до п’яти. Розглядаємо і такий варіант», – сказав Лубінець.

Нагадаємо, Анкара готова домагатися «локального припинення вогню» в Україні. Про це 14 січня заявив радник президента Туреччини з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін.