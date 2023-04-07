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Туреччина планує продовжити зусилля для «мирних переговорів» між Україною й РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Туреччина планує продовжити зусилля для «мирних переговорів» між Україною й РФ
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Росії Лавров прибув до Туреччини
 
 
 
 
 
 
 
 

Туреччина продовжить зусилля, аби війну Росії проти України було завершено за столом переговорів, так само як докладає зусиль для мінімізації її наслідків. Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Рф Сергієм Лавровим, повідомляє Haber Türk.

«У цьому процесі наші зусилля припинити війну очевидні. На жаль, це не вдалося. Були зусилля в Стамбулі, але минув рік. Наші зусилля триватимуть… Ми вважаємо, що цю війну потрібно закінчити шляхом переговорів, і ми продовжимо наші зусилля. Ми продовжуватимемо нашу об’єктивну та принципову політику», – сказав Чавушоглу.

Міністр також виловив занепокоєння, що протистояння на полі бою може посилитися у весняні місяці.

На зустрічі йшлося про міжнародні та регіональні питання, зокрема роботу «зернового коридору».

«На сьогодні з 3 портів України відвантажено понад 27 млн ​​тонн зерна. Під час зустрічі з паном Путіним президент Ердоган висловив свої погляди щодо передачі цієї пшениці найменш розвиненим країнам. Криза триває, війна триває, але ми робимо все, щоб мінімізувати її», – пояснив Чавушоглу.

Зазначається, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорював питання роботи «зернового коридору» із Генсеком ООН під час нещодавнього візиту в Нью-Йорк.

«Під час нашої зустрічі з Гутеррішем у Нью-Йорку ми обговорили, що ми можемо з цим зробити. Були зроблені кроки для відправлення добрива російського аміаку з деяких європейських країн, але рішення не було», – додав Мевлют Чавушоглу.

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Теги: міністр війна криза президент

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