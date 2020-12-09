Туреччина відмовилась від російської ковід-вакцини

Наразі Туреччина з населенням 83 мільйони осіб підписала контракт на купівлю 50 мільйонів доз вакцини у китайської компанії

Влада Туреччини заявила про те, що не буде замовляти в Росії вакцину проти коронавірусу у зв’язку з тим, що їй бракує «хорошої практики».

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа виданню Reuters.

Він сказав, що Росія не провела достатніх лабораторних досліджень для підтвердження ефективності своєї вакцини. Тому ні ВООЗ, ні інші країни світу не зможуть її поки зареєструвати. Туреччина також не є винятком і не зацікавлена в закупівлі російської вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, що Росія перша у світі офіційно підтвердила свою вакцину від коронавірусу ще до закінчення великих випробувань. Це викликало великі сумніви щодо її безпеки та ефективності серед учених світу.

Наразі Туреччина з населенням 83 млн людей замовила 50 млн доз вакцини у китайської компанії Sinovac Biotech Ltd і вже цього місяця має намір розпочати вакцинацію населення. Також в уряді працюють над тим, щоб якомога швидше доставити у країну 25 мільйонів доз вакцини від Pfizer і BioNTech.

Нагадаємо, що в Туреччині від початку пандемії коронавірусу захворіли 894 тис. людей, померли – 15 314, а одужали 442 тис.

Напередодні харківський завод спростував інформацію про виробництво російської вакцини. Адже 8 грудня у Росії заявили, що в Харкові вже налагоджений випуск готової форми російської вакцини «Супутник V».

Разом з тим стало відомо, що на Західній Україні люди почали приватно щеплюватися російською вакциною.

До слова, соціальні мережі сміються з російської вакцини (фото).

Як повідомлялося раніше, розробники російської вакцини «Спутник V» переконані у її 95% ефективності.

При цьому у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.

Нагадаємо, Україна просить США надати вакцину від Covid-19 в режимі екстреного застосування.



