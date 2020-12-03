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    У світі

    Туреччина планує провести вакцинацію населення від Covid-19 у чотири етапи

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    Першими вакцинуватися будуть медики та люди похилого віку - Туреччина планує провести вакцинацію населення від Covid-19 у чотири етапи
    Першими вакцинуватися будуть медики та люди похилого віку

    Перша партія китайської вакцини Sinovac Biotech повинна надійти у країну після 11 грудня

    Туреччина планує вакцинувати населення від коронавірусу у чотири етапи. Про це пише видання Anadolu.

    На першому етапі будуть вакциновані медики, особи старше 65 років, люди з інвалідністю, а також особи, які проживають у притулках та інших місцях масового скупчення людей.

    На другій стадії вакцинують працівників секторів, необхідних для життєдіяльності населення, осіб у віці 50 років і старших з хронічним захворюванням.

    На третьому етапі щеплення отримають люди у віці до 50 років з хронічним захворюванням, молодь, працівники галузей, які не належать до перших двох груп.

    На четвертому етапі – всі люди, що не входять до перших трьох груп.

    Нагадаємо, що Туреччина збирається з січня почати вакцинацію населення від Covid-19.

    Крім того, буде заборонено виходити на вулицю з 21:00 п'ятниці до 5:00 понеділка.

    До слова, Британія з 7 грудня збирається розпочати вакцинацію від коронавірусу.

    Зазначимо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

    Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу у рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

    До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

    Теги: Туреччина щеплення населення молодь
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