Туреччина планує провести вакцинацію населення від Covid-19 у чотири етапи
Перша партія китайської вакцини Sinovac Biotech повинна надійти у країну після 11 грудня
Туреччина планує вакцинувати населення від коронавірусу у чотири етапи. Про це пише видання Anadolu.
На першому етапі будуть вакциновані медики, особи старше 65 років, люди з інвалідністю, а також особи, які проживають у притулках та інших місцях масового скупчення людей.
На другій стадії вакцинують працівників секторів, необхідних для життєдіяльності населення, осіб у віці 50 років і старших з хронічним захворюванням.
На третьому етапі щеплення отримають люди у віці до 50 років з хронічним захворюванням, молодь, працівники галузей, які не належать до перших двох груп.
На четвертому етапі – всі люди, що не входять до перших трьох груп.
Нагадаємо, що Туреччина збирається з січня почати вакцинацію населення від Covid-19.
Крім того, буде заборонено виходити на вулицю з 21:00 п'ятниці до 5:00 понеділка.
До слова, Британія з 7 грудня збирається розпочати вакцинацію від коронавірусу.
Зазначимо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.
Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу у рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.
До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.
Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.