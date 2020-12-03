Туреччина планує провести вакцинацію населення від Covid-19 у чотири етапи

Першими вакцинуватися будуть медики та люди похилого віку

Перша партія китайської вакцини Sinovac Biotech повинна надійти у країну після 11 грудня

Туреччина планує вакцинувати населення від коронавірусу у чотири етапи. Про це пише видання Anadolu.

На першому етапі будуть вакциновані медики, особи старше 65 років, люди з інвалідністю, а також особи, які проживають у притулках та інших місцях масового скупчення людей.

На другій стадії вакцинують працівників секторів, необхідних для життєдіяльності населення, осіб у віці 50 років і старших з хронічним захворюванням.

На третьому етапі щеплення отримають люди у віці до 50 років з хронічним захворюванням, молодь, працівники галузей, які не належать до перших двох груп.

На четвертому етапі – всі люди, що не входять до перших трьох груп.

Нагадаємо, що Туреччина збирається з січня почати вакцинацію населення від Covid-19.

Крім того, буде заборонено виходити на вулицю з 21:00 п'ятниці до 5:00 понеділка.

До слова, Британія з 7 грудня збирається розпочати вакцинацію від коронавірусу.

Зазначимо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу у рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.