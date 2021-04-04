Туреччина звинуватила Грецію в ескалації напруженості

На думку турецького міністра оборони сусідня країна вдається до мови погроз

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар звинуватив уряд Греції у посиленні непруги в регіоні. Як повідомляє сайт Ekathimerini, причиною заяви стали суперечки щодо кордону на морі між двома державами.

Міністр повторив думку своєї країни про те, що острови не можуть мати континентального шельфу, додавши, що греки «продовжують свої провокаційні дії» і «посилюють напругу» в регіоні, незважаючи на «конструктивну, мирну позицію Анкари».

Акар, який виступав перед ЗМІ під час візиту на південний схід Туреччини, заявив, що Греція використовує «мову погроз», щоб досягти певних цілей і порушити міжнародне право».

Кожного разу ми наголошуємо, що ці кроки безглузді, жодна загроза не впливає на нашу країну», – сказав він.

Нагадаємо, в п’ятницю турецькі патрульні катери переслідували грецькі судна берегової охорони, в той час як кілька човнів, що перевозили мігрантів без документів, намагалися потрапити в Грецію.

Також стало відомо, що в рамках операції Inherent Resolve авіаносна ударна група флоту США на чолі з атомним авіаносцем Dwight D. Eisenhower увійшла до східної частини Середземноморʼя. Повідомляється, що військові хочуть відпрацювати дії по захисту одразу декількох «театрів дій» або ж прилеглих акваторій, у тому числі – й Чорного моря.