У Чорному морі перебувають одночасно шість кораблів НАТО



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1 квітня до Одеси зайшли фрегат Королівських ВМС Канади HMCS «Toronto» і фрегат ВМС Іспанії ESPS «Santa Maria»

Зазначається, що експерти вважають таку численну присутність безпрецедентним фактом

У Чорному морі перебувають станом на 1 квітня шість фрегатів 2-ї Середземноморської групи НАТО (SNMG2). Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook головний редактор інформагенції Black Sea News Андрій Клименко.

Зазначається, що експерти вважають таку численну присутність безпрецедентним фактом.

«Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews.net повідомляє про безпрецедентний факт: на 1 квітня 2019 року в Чорному морі знаходяться водночас 6 фрегатів 2-ї Середземноморської групи НАТО (SNMG2)", - йдеться в повідомленні.

Як уточнив Клименко, напередодні вранці до Одеси зайшли фрегат Королівських ВМС Канади HMCS «Toronto» (FFH 333) і фрегат ВМС Іспанії ESPS «Santa Maria» (F-81). Трохи пізніше 1 квітня до грузинського порту Поті зайшли фрегат HNLMS Evertsen (Нідерланди), фрегат TCG Yildirim (Туреччина), фрегат BGS DRAZKI (Болгарія) і фрегат ROS Regele Ferdinand (Румунія).

Він також зауважив, що звичний склад з'єднання НАТО SNMG2 за роки його існування 4-8 фрегатів та 1 корабель постачання. «На сьогодні вперше маємо 12 (!) вимпелів (7 фрегатів, 4 корвети + плавбаза)», - додав Клименко.

За повідомленнями грузинських ЗМІ, пише Клименко, командувач з'єднанням контрадмірал Будевейн Бутс сказав журналістам: «Те, що Росія, використовуючи силу, змінила межі, для нас неприйнятно. І саме з урахуванням активної агресивності Росії, ми збільшили своє представництво в Чорноморському регіоні. Наша мета - зміцнити відносини з Грузією. Ми і в минулому проводили навчання разом з морськими силами Грузії, і плануємо це і в майбутньому».

За словами контр-адмірала, кораблі НАТО залишаться в порту Поті до 4 квітня і разом з департаментом берегової охорони МВС Грузії візьмуть участь в морських навчаннях.