Турецький кіноресурс привітав Сталіна з днем народження (відео)



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18 грудня минула річниця з дня народження диктатора та тирана Йосипа Сталіна

Мережевий кіноресурс Bağımsız Sinema Merkezi позиціонує себе як ресурс, вільний від цензури та капіталу

Турецький мережевий кіноресурс розмістив привітальне відео до дня народження Сталіна.

«З днем народження, товаришу Сталіне! З нагоди 141-го дня народження великого ветерана соціалізму, великого лідера робітничого класу Йосипа Сталіна презентуємо як маленький подарунок цей кліп. Як тільки робітничий клас ще раз прийде до влади і нарівні протистоятиме імперіалізму, він ще раз зрозуміє, наскільки велика його цінність», - зазначається у дописі під відео.

Відео, на якому зображені «щасливі моменти» з кінохроніки СРСР періоду правління Йосипа Сталіна, супроводжується піснею відомого «проповідника» соціалізму Макса Ромео «Socialism is love», яка звучить англійською, та її переклад субтитрами турецькою.

Згідно зі статистикою, наразі відео переглянули 3682 осіб, 274 його вподобали, 44 відео не схвалили.

Мережевий кіноресурс Bağımsız Sinema Merkezi (BSM, переклад – «Незалежний кіноцентр») позиціонує себе як ресурс, вільний від цензури та капіталу, догм та обмежень, що підтримує боротьбу людства за рівність та свободу. Нагадаємо, 18 грудня минула річниця з дня народження диктатора та тирана Йосипа Сталіна, за часів правління якого від репресій, війн, голодоморів, депортацій та інших злочинів проти людства загинули мільйони.

Джерело: Укрінформ