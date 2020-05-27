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    У Держприкордонслужбі зареєстровано 43 випадки коронавірусу

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    <p>За добу у двох прикордонників діагностували Covid-19</p> - У Держприкордонслужбі зареєстровано 43 випадки коронавірусу

    За добу у двох прикордонників діагностували Covid-19

    Фото: dpsu.gov.ua

    З 22 травня за результатами проведених тестів було підтверджено шість нових випадків, два з них - 26 травня

    43 випадки коронавірусної інфекції зареєстровано у Державній прикордонній службі станом на середу, 27 травня.

    Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

    «Станом на 27 травня в Держприкордонслужбі зафіксовано 43 підтверджені ПЛР-тестуванням захворювання військовослужбовців і працівників відомства на Covid-19», - сказано в ньому.

    Зазначається, що з 22 травня за результатами проведених тестів було підтверджено шість нових випадків, два з них - 26 травня.

    Із загальної кількості військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 16, ще 27 людей продовжують лікуватися (шість - стаціонарно, 21 - амбулаторно).

    Під контролем медиків наразі знаходяться близько 100 прикордонників, які контактували з хворими.

    Вони перебувають на самоізоляції, а також деяких ізольовано в обсерваторах.

    Підрозділи охорони здоров'я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відстежують стан їхнього здоров'я, за необхідності забезпечують проведення експрес-тестів або ПЛР-діагностики на наявність захворювання.

    Зазначимо, 12 травня в Держприкордонслужбі було зареєстровано 27 випадків коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21905
    • Хворіють
      13252
    • Одужали
      7995
    • Померли
      658

    Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людей, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.

    коронавірус
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