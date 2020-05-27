У Держприкордонслужбі зареєстровано 43 випадки коронавірусу
За добу у двох прикордонників діагностували Covid-19
З 22 травня за результатами проведених тестів було підтверджено шість нових випадків, два з них - 26 травня
43 випадки коронавірусної інфекції зареєстровано у Державній прикордонній службі станом на середу, 27 травня.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
«Станом на 27 травня в Держприкордонслужбі зафіксовано 43 підтверджені ПЛР-тестуванням захворювання військовослужбовців і працівників відомства на Covid-19», - сказано в ньому.
Зазначається, що з 22 травня за результатами проведених тестів було підтверджено шість нових випадків, два з них - 26 травня.
Із загальної кількості військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 16, ще 27 людей продовжують лікуватися (шість - стаціонарно, 21 - амбулаторно).
Під контролем медиків наразі знаходяться близько 100 прикордонників, які контактували з хворими.
Вони перебувають на самоізоляції, а також деяких ізольовано в обсерваторах.
Підрозділи охорони здоров'я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відстежують стан їхнього здоров'я, за необхідності забезпечують проведення експрес-тестів або ПЛР-діагностики на наявність захворювання.
Зазначимо, 12 травня в Держприкордонслужбі було зареєстровано 27 випадків коронавірусу.
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Всього21905
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Хворіють13252
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Одужали7995
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Померли658
Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людей, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.