Туск обіцяє зробити все для консолідації ЄС на підтримку України



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Дональд Туск і Петро Порошенко домовилися продовжити контакти на найвищому рівні

Дональд Туск висловив занепокоєння через агресивні дії Росії

Президент Європейської Ради Дональд Туск у ході телефонної розмови з Президентом Петром Порошенком запевнив, що зробить усе можливе для консолідації позиції країн ЄС на підтримку України. Про це інформує прес-служба голови держави.

«Президент Європейської Ради запевнив, що зробить усе можливе для консолідації позиції країн Європейського Союзу на підтримку України у її відсічі російській агресії та щодо продовження політики санкцій», - зазначається у повідомленні.

У ході розмови Петро Порошенко проінформував щодо агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки.

При цьому усі дії щодо українських моряків та кораблів було названо брутальним порушенням норм міжнародного права і, зокрема, Будапештського меморандуму.

Дональд Туск висловив занепокоєння через агресивні дії Росії та ескалацію ситуації і оголосив про повну підтримку України.

Співрозмовники домовилися продовжити контакти на найвищому рівні.

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з захопленням українських кораблів Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО.

Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ, відповідно до договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який набув чинності у 2004 році.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Як відомо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.