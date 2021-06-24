Творець антивірусних програм McAfee наклав на себе руки, – New York Post

Прокуратура штату Теннессі (США) звинувачувала Макафі в ухиленні від сплати податків

Джон Макафі знайдено мертвим в Іспанії, звідки його мали екстрадувати до Сполучених Штатів Америки

75-річного розробника відомого в світ програмного забезпечення McAfee Джон Макафі знайдено мертвим в Іспанії, звідки його мали екстрадувати до Сполучених Штатів Америки, пише Associated Press.



Його тіло виявлено у в'язниці поблизу Барселони.

За кілька годин до того суд підтримав вимогу США повернути його на батьківщину.



New York Post пише, що Макафі сам вкоротив собі віку.

Прокуратура штату Теннессі (США) звинувачувала Макафі в ухиленні від сплати податків від доходів, отриманих від просування криптовалюти, а також від публічних виступів і продажу прав на створення біографічного документального фільму.

Восени минулого 2020 року Макафі затримали в аеропорту Барселони.

Нагадаємо, колишній міністр економіки України, а нині радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов в інтерв'ю «Главкому» порадив українцям, як правильно зберігати та примножувати власні заощадження.