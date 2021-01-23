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    Twitter назавжди заблокував акаунт лідера Ірану через погрози Трампу

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    Основний англомовний акаунт Алі Хаменеї залишився активним - Twitter назавжди заблокував акаунт лідера Ірану через погрози Трампу
    Основний англомовний акаунт Алі Хаменеї залишився активним

    В акаунті з'явилася публікація з зображенням колишнього американського лідера, який грає в гольф в тіні безпілотника, який до нього наближається

    Компанія Twitter заблокувала акаунт, пов'язаний з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, через погрози колишньому президенту США Дональда Трампа.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Йдеться про сторінку @khamenei_site, яку вважають афілійованою з офісом Хаменеї. Уточнюється, що на даному акаунті розміщувалися уривки з його виступів і інший офіційний контент.

    Twitter прийняв таке рішення після того, як в акаунті з'явилася публікація з зображенням колишнього американського лідера, який грає в гольф в тіні безпілотника, який до нього наближається. Автор супроводжував пост словами: «Помста неминуча». Також там було посилання на сайт верховного лідера Ірану.

    У компанії підкреслили, що обліковий запис є підробленим і порушує політику компанії щодо «маніпуляцій і спаму». Сторінка була заблокована назавжди.

    Інші акаунти, пов'язані з офісом Хаменеї, в яких не було таких твітів, включаючи його основний англомовний акаунт, залишилися активними.

    Раніше соцмережа Twitter безстроково заблокувала акаунт 45-го президента США Дональда Трампа.

    Теги: США Іран Дональд Трамп інтернет соціальні мережі гольф
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