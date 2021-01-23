Twitter назавжди заблокував акаунт лідера Ірану через погрози Трампу

В акаунті з'явилася публікація з зображенням колишнього американського лідера, який грає в гольф в тіні безпілотника, який до нього наближається

Компанія Twitter заблокувала акаунт, пов'язаний з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, через погрози колишньому президенту США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Associated Press.

Йдеться про сторінку @khamenei_site, яку вважають афілійованою з офісом Хаменеї. Уточнюється, що на даному акаунті розміщувалися уривки з його виступів і інший офіційний контент.

Twitter прийняв таке рішення після того, як в акаунті з'явилася публікація з зображенням колишнього американського лідера, який грає в гольф в тіні безпілотника, який до нього наближається. Автор супроводжував пост словами: «Помста неминуча». Також там було посилання на сайт верховного лідера Ірану.

У компанії підкреслили, що обліковий запис є підробленим і порушує політику компанії щодо «маніпуляцій і спаму». Сторінка була заблокована назавжди.

Інші акаунти, пов'язані з офісом Хаменеї, в яких не було таких твітів, включаючи його основний англомовний акаунт, залишилися активними.

Раніше соцмережа Twitter безстроково заблокувала акаунт 45-го президента США Дональда Трампа.