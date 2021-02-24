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    У Telegram з'явилася нова функція

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    У Telegram з'явилася нова функція

    Користувачі Telegram можуть у будь-яку мить видалити повідомлення для всіх учасників бесіди, не залишивши сліду листування

    У мессенджері Telegram з'явилася нова функція автоматичного видалення повідомлень в будь-якому чаті, а також тимчасові посилання для запрошення в групи і канали.

    Про це повідомляється в офіційному блозі Telegram.

    Нововведення дозволить користувачам налаштувати автоматичне видалення повідомлень для всіх учасників чату через 24 години або сім днів після відправки, а не з моменту прочитання одержувачем.

    У групах і каналах включати автоматичне видалення повідомлень зможуть тільки адміністратори. Перш така можливість була доступна тільки в секретних чатах.

    У будь-якому груповому чаті Telegram можуть обмінюватися повідомленнями, файлами та повідомленнями до 200 000 учасників. Тепер, коли група наближається до максимальної кількості учасників, її можна перетворити на групу для трансляцій – із необмеженою кількістю учасників.

    У групах для трансляцій присати повідомлення зможуть лише адміністратори, але в учасників залишиться можливість спілкуватися в голосовому чаті.

    Нагадаємо, у WhatsApp виявили небезпечний вірус – шкідливе ПО автоматично поширюється через повідомлення в месенджері. Потенційна жертва отримує в WhatsApp посилання на шкідливий мобільний додаток Huawei Mobile.

    Як повідомлялося, 9 лютого, у Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі.

    Теги: Telegram соціальні мережі
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