У 2019 році на залізниці загинуло понад 330 осіб



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Укрзалізниця стверджує, що всі випадки травмувань сталися через порушення громадянами правил безпеки

Минулого року на залізниці в Україні загинуло 334 осіб. Усього 527 людей було травмовано. Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця», пише УНН.

«Загальна кількість травмувань громадян на об'єктах залізничного транспорту має тенденцію до зменшення… У 2019 році сталося 527 випадків травмувань (людей - ред.), із яких 334 (випадки - ред.) - зі смертельними наслідками. Серед них 490 наїздів рухомого складу, із яких 322 смертельні», - йдеться у відповіді на запит щодо кількості осіб, які загинули під колесами поїздів.

Повідомляється, що за 2019 рік 127 людей загинуло через наїзд пасажирських поїздів, 49 – через наїзд приміських електро- та дизельних поїздів, а ще 146 людей загинуло внаслідок наїзду вантажних поїздів.

«Найчастіше причинами наїзду рухомого складу є перехід колій не у встановленому місці, ходіння коліями та ігнорування попереджувальних і заборонних сигналів через користування навушниками», - вказано у відповіді на запит.

Також у відомстві додали, що всі випадки травмувань сталися не з вини Укрзалізниці, а через порушення громадянами правил безпеки на об’єктах залізничного транспорту.

Зазначається, що кількість травмувань громадян на об’єктах залізничного транспорту має тенденцію до зменшення – у 2018 році було зареєстровано 580 випадків травмувань і загинуло 338 людей. Зокрема, через наїзд рухомого складу загинуло 324 людини.