У Америці запустять аналог «Євробачення»



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Музичний конкурс Амегісап Song Contest запустять в 2021 році

На прес-конференції в Ізраїлі, де зараз проходить «Євробачення-2019», повідомили, що шведська продюсерська компанія Brain Academy, отримала права на розробку в США аналога європейського музичного конкурсу, який буде називатися Амегісап Song Contest.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, американський аналог Євробачення буде запущений в 2021 році.

«Вже більше шести десятиліть конкурс об'єднує аудиторію з її цінностями різноманітності, універсальності і відкритості. В рамках загальної стратегії EBU з розвитку бренду, Євробаченню пора йти в штати, щоб залучити ще більше глядачів», - зазначив супервайзер Євробачення Юн Ула Санн.

В конкурсі будуть брати участь тільки Сполучені Штати Америки, але інші країни зможуть взяти участь по мірі його зростання. Більш детальна інформація буде надана ближче до запуску - в 2021 році.

Відзначимо, що розмови про запуск в Америці свого «Євробачення» з'явилися в лютому 2006 року. Тоді напередодні Євробачення в Греції було оголошено, що телеканал NBC отримав права на конкурс для Сполучених Штатів, але пізніше чутки вщухли.