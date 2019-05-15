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    У Америці запустять аналог «Євробачення»

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    У Америці запустять аналог «Євробачення»

    Музичний конкурс Амегісап Song Contest запустять в 2021 році

    На прес-конференції в Ізраїлі, де зараз проходить «Євробачення-2019», повідомили, що шведська продюсерська компанія Brain Academy, отримала права на розробку в США аналога європейського музичного конкурсу, який буде називатися Амегісап Song Contest.

    Як повідомляє The Hollywood Reporter, американський аналог Євробачення буде запущений в 2021 році. 

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    «Вже більше шести десятиліть конкурс об'єднує аудиторію з її цінностями різноманітності, універсальності і відкритості. В рамках загальної стратегії EBU з розвитку бренду, Євробаченню пора йти в штати, щоб залучити ще більше глядачів», - зазначив супервайзер Євробачення Юн Ула Санн.

    В конкурсі будуть брати участь тільки Сполучені Штати Америки, але інші країни зможуть взяти участь по мірі його зростання. Більш детальна інформація буде надана ближче до запуску - в 2021 році.

    Відзначимо, що розмови про запуск в Америці свого «Євробачення» з'явилися в лютому 2006 року. Тоді напередодні Євробачення в Греції було оголошено, що телеканал NBC отримав права на конкурс для Сполучених Штатів, але пізніше чутки вщухли.

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