Букмекери назвали головних фаворитів «Євробачення»
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Букмекери вірять у перемогу представника Нідерландів
Букмекери оприлюднили новий прогноз щодо ймовірного переможця пісенного конкурсу «Євробачення-2019».
На їхню думку, головним претендентом на перемогу є представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
На другому місці за ним йде Джон Лундвік зі Швеції, який виступить з композицією Too Late for Love.
Замикає трійку лідерів француз Білал Ассане, який представить країну з піснею Roi.
У Топ-10 також увійшли учасники з Росії, Азербайджану, Італії, Мальти, Швейцарії, Австралії та Ісландії.
Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.
Ввечері 14 травня у Тель-Авіві визначилися перші фіналісти «Євробачення-2019».
Також повідомлялося, що співачка Мадонна збирається виступити на Євробаченні, де презентує свою нову пісню.
Проте виступ Мадонни на конкурсі «Євробачення» досі знаходиться під питанням: організатори кажуть, що контракт з поп-дівою досі не підписаний.