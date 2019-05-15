Букмекери назвали головних фаворитів «Євробачення»



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Нідерландський співак Дункан Лоуренс

Букмекери вірять у перемогу представника Нідерландів

Букмекери оприлюднили новий прогноз щодо ймовірного переможця пісенного конкурсу «Євробачення-2019».

На їхню думку, головним претендентом на перемогу є представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.

На другому місці за ним йде Джон Лундвік зі Швеції, який виступить з композицією Too Late for Love.

Замикає трійку лідерів француз Білал Ассане, який представить країну з піснею Roi.

У Топ-10 також увійшли учасники з Росії, Азербайджану, Італії, Мальти, Швейцарії, Австралії та Ісландії.

Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.

Ввечері 14 травня у Тель-Авіві визначилися перші фіналісти «Євробачення-2019».

Також повідомлялося, що співачка Мадонна збирається виступити на Євробаченні, де презентує свою нову пісню.

Проте виступ Мадонни на конкурсі «Євробачення» досі знаходиться під питанням: організатори кажуть, що контракт з поп-дівою досі не підписаний.