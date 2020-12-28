Поліція Нешвілла заявила, що вибух в місті організував місцевий житель

Ентоні Уорнер був на місці вибуху і загинув

Поліція міста Нешвілл (штат Теннессі) підтвердила, що вибух фургона в місті організував місцевий житель Ентоні Куїнн Уорнер.

Про це оголосили в неділю на пресконференції, трансляцію вели центральні телеканали.

«На основі отриманих доказів ми прийшли до висновку, що Ентоні Уорнер організував вибух. Він був на місці вибуху і загинув», – зазначив окружний прокурор Дональд Кокран. Як він пояснив, ці дані були отримані за підсумками проведеного ДНК-тесту виявлених на місці вибуху останків.

Мотиви Уорнера невідомі.

За даними ЗМІ, Уорнер був фахівцем з електроніки.

«Немає жодних свідчень того, що будь-які ще особи були причетні», – повідомив представник поліції міста.

Відомо, що поліція знайшла людину, пов'язану з вибухом фургона в Нешвіллі.

Зазначимо, у Нешвіллі пообіцяли $300 тисяч винагороди за інформацію про вибух фургона.

Нагадаємо, в американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом. За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень, десятки будівель та міська інфраструктура пошкоджені.

У автофургоні через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин. На місце негайно прибув загін вибухотехніків, однак вони не встигли знешкодити пристрій.

Згодом правоохоронці виявили людські рештки в місці вибуху замінованого фургона в американському місті Нешвілл.