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    Новини

    У Бахмуті та Одесі пролунали вибухи

    Не виходьте з укриттів, поки немає сигналу про відбій - У Бахмуті та Одесі пролунали вибухи
    Не виходьте з укриттів, поки немає сигналу про відбій
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Уранці суботи у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу

    Уранці суботи, 4 червня, на півдні та в центральних регіонах України оголосили повітряну тривогу. Згодом місцеві жителі Одеси та Бахмута, що на Донеччині, повідомили про звуки вибухів. Про це пише «Суспільне Одеса» та мешканці міст в соцмережах.

    На Одещині сирени почали лунати о 5:17. Приблизно через 20 хвилин в Одесі почули звуки вибухів.

    Про вибухи в Бахмуті стало відомо трохи пізніше.

    Офіційних коментарів щодо ситуації в цих містах поки немає.

    Під час повітряної тривоги не варто поширювати точні адреси місць прильотів ворожих ракет, якщо такі трапляться. Також не слід публікувати фото чи відео обстрілів, адже це лише допомагає окупантам коригувати вогонь.

    Нагадаємо, напередодні ворог запустив чотири ракети з Чорного моря, усі збиті.

    Раніше стало відомо, що ворог на Зміїному облаштовує вогневе прикриття: готується до атаки Одещини.

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    Теги: росія окупанти діти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    У Бахмуті та Одесі пролунали вибухи