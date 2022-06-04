Подоляк назвав приблизну кількість вбитих і поранених рашистів на війні

Кількість убитих і поранених російських окупантів на війні в Україні становить близько 80 тисяч

В Офісі президента оцінили орієнтовні втрати російських військових за час повномасштабної війни РФ проти України. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню «Медуза», на його думку, убитих і поранених близько 80 тисяч.

«На мій погляд, сьогодні сукупні втрати ПВК і російської армії разом з санітарними втратами (поранені, вбиті, покалічені) – це близько 80 тисяч», – сказав він.

При цьому радник глави ОПУ зазначив, що кількість втрат Росії значно скоротилася у порівнянні з першими тижнями війни.

«Перші півтора місяця у них могло гинути до тисячі людей [на день]. Зараз йдуть позиційні втрати приблизно порівнювані з нашими, тобто вони в день втрачають по 100-200 осіб загиблими. Поранені й санітарні втрати у них по 600-700 осіб», – сказав Подоляк.

Він також наголосив, що російська армія в будь-якому випадку набагато об'ємніша, ніж українська, при цьому якість нижча. З усім тим, російське командування задоволене.

«У нас люди усвідомлено йдуть на війну, захищаючи свою сім'ю, а там це люди, навіть не знаю, як їх назвати... Мені здається, що багато хто з них – ми ж дивимося, як вони розмовляють, є ж відео – багато з них навіть погано говорять російською мовою... Звичайно, вони [російське командування] зараз дуже задоволені. Коли ти втрачаєш тисячу осіб в день, і коли ти втрачаєш сто осіб в день, це трошки різні речі. Вони вважають, що вони вже воюють успішно. Ми ж вважаємо, що втрати в сто осіб в день – погана тактика для нас. Ми хочемо максимально мінімізувати свої втрати», – прокоментував Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське Міноборони повертає на війну військовослужбовців, які отримали поранення в Україні.

За даними Генштабу, за 100 днів повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували 30 950 окупантів та знищили 1 367 ворожих танків.