Європейське космічне агентство показало сліди «пилових дияволів» на Марсі



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Незвичайні структури залишили пилові вихори - сотні, можливо, тисячі маленьких торнадо, які зблизилися один з одним

Європейське космічне агентство опублікувало фотографії Марса, які зробив «Орбітальний апарат для дослідження малих складових атмосфери» (Trace Gas Orbiter, TGO). Про це повідомляє Naked Science.

«На знімках видно сині візерунки, які фахівці назвали слідами «пилових дияволів», - йдеться в повідомленні.

На фото з синім візерунком показана частина широкої області Марса під назвою Terra Sabaea. відзначається, що зображення складається з кількох колірних фільтрів, тому кольори на ньому не відповідають реальності. Насправді відтінки червонуваті і темно-бурі. Співробітники агентства вважають, що незвичайну структуру на вершині хребта залишили пилові вихори - сотні, можливо, тисячі маленьких торнадо, які зблизилися один з одним.

TGO створений за програмою «ЕкзоМарс» і вийшов на орбіту Червоної планети в жовтні 2016 року. Його завдання - вивчення походження малих газових складових в атмосфері Марса. До лютого 2018 роки він не виходив на низьку орбіту.

Знімки зробила камера з високою роздільною здатністю CaSSIS, встановлена на апараті.

Джерело: Укрінформ