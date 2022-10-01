Білоруси тримають на кордоні до семи батальйонно-тактичних груп, – Наєв

Вже майже пів року тривають систематичні навчання на території Білорусі

Уздовж кордону у Білорусі розгорнуто до семи батальйонно-тактичних груп, майже пів року тривають навчання. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає АрміяІнформ.

«Нам відомо, що Білорусь є союзником РФ у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп. Вже майже пів року тривають систематичні навчання, у яких задіяні як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки», – сказав Наєв.

Крім цього, за його словами, на території Білорусі готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до прийому нових підрозділів, можливо, збройних сил РФ.

«На цей час випадків посилення з боку РФ на території Білорусі не відмічено, але нам відомо, що така загроза може відбутися у подальшому», – зауважив Наєв.

Раніше повідомлялося, що Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі.