Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Білоруси тримають на кордоні до семи батальйонно-тактичних груп, – Наєв

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Білоруси тримають на кордоні до семи батальйонно-тактичних груп, – Наєв
Біля кордонів України перебуває до семи батальйонно-тактичних груп Білорусі
фото: Сайт Міноборони Білорусі

Вже майже пів року тривають систематичні навчання на території Білорусі

Уздовж кордону у Білорусі розгорнуто до семи батальйонно-тактичних груп, майже пів року тривають навчання. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає АрміяІнформ.

«Нам відомо, що Білорусь є союзником РФ у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп. Вже майже пів року тривають систематичні навчання, у яких задіяні як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки», – сказав Наєв.

Крім цього, за його словами, на території Білорусі готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до прийому нових підрозділів, можливо, збройних сил РФ.

«На цей час випадків посилення з боку РФ на території Білорусі не відмічено, але нам відомо, що така загроза може відбутися у подальшому», – зауважив Наєв.

Раніше повідомлялося, що Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі.

Читайте також:

Теги: Білорусь інфраструктура Міноборони навчання

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Революція Гідності, 2014-й рік
Чи мають українці право ненавидіти росіян та білорусів
Вчора, 16:22
Радник Банкової натякнув, що ЗСУ діятимуть ще до того моменту, як російські війська перетнуть білорусько-український кордон
Арестович відповів, як діятимуть ЗСУ у разі нападу РФ із Білорусі
Вчора, 08:10
Саакашвілі застеріг Лукашенка від вторгнення в Україну
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
29 вересня, 17:53

Події в Україні

Обстріл авто під Куп'янськом: СБУ повідомила подробиці (фото)
Обстріл авто під Куп'янськом: СБУ повідомила подробиці (фото)
Викрадення гендиректора Запорізької АЕС. МАГАТЕ звернулося до росіян
Викрадення гендиректора Запорізької АЕС. МАГАТЕ звернулося до росіян
Білоруси тримають на кордоні до семи батальйонно-тактичних груп, – Наєв
Білоруси тримають на кордоні до семи батальйонно-тактичних груп, – Наєв
Сьогодні «зерновим коридором» з портів України вийшли 11 суден
Сьогодні «зерновим коридором» з портів України вийшли 11 суден
Росія готує хімічну атаку? На українському фронті з'явились таємничі балони (відео)
Росія готує хімічну атаку? На українському фронті з'явились таємничі балони (відео)
На Харківщині рашисти обстріляли колону з автомобілями: десятки загиблих
На Харківщині рашисти обстріляли колону з автомобілями: десятки загиблих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови»
129K
«Мы в кольце». Нажаханий окупант розказав, як у Кремля «все йде за планом» 
119K
Арестович повідомив, скільки рашистів перебуває в оточенні під Лиманом
78K
Вступ України до НАТО. Перша реакція Кремля
28K
Анексія українських територій. Майбутня прем’єрка Італії сказала, що думає про Путіна
22K
ОДКБ розвалюється. Прем’єр Вірменії зробив заяву

Новини

Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Сьогодні, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Сьогодні, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Вчора, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
29 вересня, 21:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту