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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ бачить загрозу вторгнення росіян з Білорусі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ бачить загрозу вторгнення росіян з Білорусі
Ознак формування посилення російських військ на території Білорусі наразі не виявлено
фото з відкритих джерел

Російська армія може почати наступ з території Білорусі, але на даний момент такої загрози немає

Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв не виключає, що російські окупаційні війська можуть атакувати територію України з кордону Білорусі. Про це повідомляє «Оперативний ЗСУ».

«У північній оперативній зоні ознак формування посилення російських військ на території Білорусі наразі не виявлено. Водночас не виключаємо можливість загострення ситуації в подальшому», – сказав Наєв.

Головне розвідувальне управління Міноборони України повідомило, що Білорусь готується розмістити до 20 тис. мобілізованих російських чоловіків в існуючих цивільних приміщеннях, складах і покинутих сільськогосподарських об’єктах Білорусі. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов також заявив, що тривають заходи щодо розширення Лунінецького аеродрому (50 км від білорусько-українського кордону), ремонту складської та військової інфраструктури.

Крім того, моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що Росія доставила літаки Су-30 на аеродром Барановичі в Білорусі.

На думку аналітиків, ці повідомлення, швидше за все, свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін продовжує використовувати свої відносини із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб використовувати білоруську землю для розвитку російського військового потенціалу.

Раніше повідомлялося, що Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі.

 

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Теги: росія Білорусь війна

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