У Білорусі заявили про схему поставок зброї в Росію з України



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Фото: dpsu.gov.ua

Голова Державного митного комітету Білорусі: з України транзитом через Білорусь переміщалися частини зброї в Литву, і звідти більшими партіями переміщалися у РФ

Голова Державного митного комітету Білорусі Юрій Сенько заявив, що митна служба Білорусі спільно з Комітетом держбезпеки країни допомогли розкрити схему переправлення зброї з України через Білорусь і Литву в Росію. Про це він повідомив телеканалу «Білорусь 1», передає УНН.

«Ми спільно з Комітетом державної безпеки відпрацьовували інформацію, коли з України транзитом через Республіку Білорусь переміщалися частини зброї в Литву, і звідти більшими партіями переміщалися в Російську Федерацію», — сказав Сенько.

За його словами, в Російській Федерації при завершенні цієї спецоперації було виявлено велику кількість зброї.

«Це і автомати, і пістолети, і стрілецька зброя у вигляді гвинтівок, близько 9 тис. боєприпасів, цілий арсенал був вилучений спецслужбами на території РФ», — заявив митник.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна змушена була «закрити наглухо» кордон з Україною і посилити прикордонний контроль з нашою країною через потік зброї.

Держприкордонслужба у відповідь заявила, що фіксує зменшення спроб незаконного переміщення зброї на кордоні з Білоруссю.

Представник Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь Антон Бичковський повідомив, що Республіка Білорусь поставила на рубежі з Україною глухий заслін для нелегальної діяльності через державний кордон.