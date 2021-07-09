Минулої доби в Києві від коронавірусу одужало більше людей, ніж захворіло

8 липня в Києві та області від коронавірусу не померла жодна людина

За минулу добу, 8 липня, у Києві коронавірус виявлено у 203 людей. Це на 22 особи більше ніж за попередню добу (за добу 7 липня був 181 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 215423 випадки захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 206368 осіб (за добу 8 липня 220)

померли 5202 особи (за добу 0)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127706 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 42 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 50 осіб.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124219 осіб (за добу 8 липня 46)

померли 2759 людей (за добу 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2240246 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 8 липня зафіксовано 655 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.



Нагадаємо, за добу 7 липня в Києві виявили 181 хворого на коронавірус.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працює щодня – із 10:00 до 17:30.

Також у Києві від Covid-19 можна щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні.

7 липня у Києві проведено рекордну для країни кількість вакцинацій – 20032 щеплення.

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