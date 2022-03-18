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    У Болгарії затримано колишнього прем’єр-міністра Бойко Борисова

    Бойко Борисов.&nbsp;Тричі Прем'єр-міністр Болгарії - У Болгарії затримано колишнього прем’єр-міністра Бойко Борисова
    Бойко Борисов. Тричі Прем'єр-міністр Болгарії
    фото: in-bulgaria.online

    Окрім Бойко Борисова затримано й інших колишніх високопосадовців

    Вечері 17 березня було затримано колишнього прем’єр-міністра Болгарії, лідера партії Громадяни за європейський розвиток Болгарії (ГЄРБ) Бойко Борисова. Затримання відбулось в його будинку в передмісті Софії.Про це повідомив кореспондент «Главкому».

    Затримання стало наслідком масштабної операції за 120 справами, яку проводить Європейська прокуратура в Болгарії.

    За даними ЗМІ, операція пов'язана з розслідуванням випадків зловживання коштами Євросоюзу.

    Окрім Бойко Борисова, було також затримано екс-міністра фінансів Владислава Горанова та екс-голову урядової інформаційної служби Севдаліну Арнаудову.

    Я повідомили у болгарському МВС, наразі в країні триває масштабна операція, за багатьма адресами проводяться обшуки та вилучення.

    Того ж вечора перед будинком Бойко Борисова зібралися десятки прихильників ГЄРБ та депутатів від парламентської групи ГЄРБ-СДС. Останні вже заявили, що будуть вживати всіх заходів спрямованих на повалення чинного уряду.

    «Наш єдиний вихід – якнайшвидше повалити цей уряд, і я переконаний, що наші члени та прихильники відгукнуться на наш заклик. Завтра почнемо протести», – заявив заступник голови парламентської групи ГЄРБ-СДС Тома Биков.

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    Теги: МВС прокуратура арешт чиновник Болгарія уряд
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    У Болгарії затримано колишнього прем’єр-міністра Бойко Борисова