У Болгарії затримано колишнього прем’єр-міністра Бойко Борисова

Окрім Бойко Борисова затримано й інших колишніх високопосадовців

Вечері 17 березня було затримано колишнього прем’єр-міністра Болгарії, лідера партії Громадяни за європейський розвиток Болгарії (ГЄРБ) Бойко Борисова. Затримання відбулось в його будинку в передмісті Софії.Про це повідомив кореспондент «Главкому».

Затримання стало наслідком масштабної операції за 120 справами, яку проводить Європейська прокуратура в Болгарії.

За даними ЗМІ, операція пов'язана з розслідуванням випадків зловживання коштами Євросоюзу.

Окрім Бойко Борисова, було також затримано екс-міністра фінансів Владислава Горанова та екс-голову урядової інформаційної служби Севдаліну Арнаудову.

Я повідомили у болгарському МВС, наразі в країні триває масштабна операція, за багатьма адресами проводяться обшуки та вилучення.

Того ж вечора перед будинком Бойко Борисова зібралися десятки прихильників ГЄРБ та депутатів від парламентської групи ГЄРБ-СДС. Останні вже заявили, що будуть вживати всіх заходів спрямованих на повалення чинного уряду.

«Наш єдиний вихід – якнайшвидше повалити цей уряд, і я переконаний, що наші члени та прихильники відгукнуться на наш заклик. Завтра почнемо протести», – заявив заступник голови парламентської групи ГЄРБ-СДС Тома Биков.

Читайте також: