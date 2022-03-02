У бою під Харковом загинув 19-річний український біатлоніст

Малишев проходив службу за контрактом

У бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев. Про це повідомляє група Біатлон майбутнього у Facebook.

«Два роки тому біатлоніст залишив тренування з національною збірною командою серед юніорів. Він проходив службу за контрактом. Світла пам’ять, герої не вмирають!», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр, і телевежу на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні.

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