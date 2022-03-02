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    У бою під Харковом загинув 19-річний український біатлоніст

    Євген Малишев обороняв Харків - У бою під Харковом загинув 19-річний український біатлоніст
    Євген Малишев обороняв Харків
    facebook.com/biathlonfua

    Малишев проходив службу за контрактом

    У бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев. Про це повідомляє група Біатлон майбутнього у Facebook.

    «Два роки тому біатлоніст залишив тренування з національною збірною командою серед юніорів. Він проходив службу за контрактом. Світла пам’ять, герої не вмирають!», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр, і телевежу на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні.

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    Теги: біатлон українці місто
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    У бою під Харковом загинув 19-річний український біатлоніст